Foxes ohne Treffer in Wien

Bozen – Die dritte Saisonniederlage gegen die Vienna Capitals für den HCB Südtirol Alperia ist perfekt: In der STEFFL Arena unterliegen die Füchse mit 3:0. Erstmals in der Saison 2025/26 bleibt Bozen dabei ohne eigenen Treffer. Großen Anteil daran hatte Sebastian Wraneschitz, der mit 27 Paraden einen Shutout feierte, sowie ein Capitals-Team, das in jedem Drittel ein Tor erzielte.

Die Foxes müssen ihre Gedanken rasch ordnen, denn bereits am Mittwoch, den 28. Januar, steht das nächste heikle Auswärtsspiel bei den Black Wings Linz an (live auf DAZN). Am Sonntag, den 1. Februar, folgt schließlich das letzte Spiel vor der Olympiapause: das Derby gegen den HC Pustertal. Der Online-Ticketverkauf startet morgen um 10:00 Uhr, der Vorverkauf an den Kassen am Donnerstag von 16:00 bis 18:00 Uhr sowie am Freitag von 11:00 bis 13:00 Uhr und Sonntag von 11:00 bis 13:00 Uhr und ab 16:00 Uhr.

Spielverlauf:

Coach Shedden schickt dieselbe Aufstellung aufs Eis wie gegen Innsbruck: Aufgrund von Rotation fehlen Gibson, Larcher, Di Perna und Marchetti, zudem der verletzte Barberio.

Die ersten Chancen der Partie gehören den Foxes – zunächst durch Pollock, dann im Powerplay durch McClure und Schneider. Doch Wraneschitz ist sofort zur Stelle und entschärft wenig später auch einen Versuch von Gazley. Wien meldet sich durch Peeters und Souch an und geht schließlich in der 13. Minute in Führung: Ein Fehler der Weiß-Roten im eigenen Puckbesitz, Lanzinger nutzt die Gelegenheit und schiebt an Harvey vorbei ein. Bozen versucht zu reagieren, zeigt sich jedoch undiszipliniert und muss zwei Überzahlspiele der Hausherren überstehen.

Im Mitteldrittel starten die Gäste verhalten, das Spiel bietet zunächst wenig Höhepunkte. Kurz nach Spielhälfte ermöglichen die Capitals den Foxes zwei aufeinanderfolgende Powerplays, doch auch diese bleiben ungenutzt – erneut ist Wraneschitz zur Stelle. Wien nutzt das Momentum und legt nach: In Minute 36 überspringt Hults Seed, taucht allein vor Harvey auf und trifft sehenswert ins Kreuzeck. Bozen versucht sofort zu verkürzen, doch der österreichische Schlussmann pariert auch gegen Frigo.

Zu Beginn des dritten Drittels geraten die Foxes erneut in Unterzahl, und in der 45. Minute verwertet Souch einen Assist von Franklin zum 3:0. Ein schwerer Schlag, denn im direkten Gegenzug vergibt McClure die große Chance auf den Anschlusstreffer. Stattdessen läuft die Zeit gnadenlos herunter: Die Capitals verteidigen kompakt, und Bozen wirkt – abgesehen von einzelnen Vorstößen – körperlich wie mental nicht mehr in der Lage, eine Aufholjagd zu starten. Mit der Schlusssirene feiert Wraneschitz seinen Shutout.

Vienna Capitals – HCB Südtirol Alperia 3 – 0 [1-0; 1-0; 1-0]

Tore: 12:53 Benjamin Lanzinger (1-0); 35:40 Mitch Hults (2-0); 44:14 Carter Souch PP1 (3-0)

Torschüsse: 24-27

Strafminuten: 6-6

Schiedsrichter: Ofner, Smetana / Bedynek, Riecken

Zuschauer: 4.840