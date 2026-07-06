Glasner neuer Cheftrainer von Nottingham Forest

Von: apa

Oliver Glasner ist neuer Cheftrainer des englischen Fußball-Clubs Nottingham Forest. Wie der Premier-League-Verein am Montag mitteilte, tritt der Oberösterreicher die Nachfolge von Vitor Pereira an. Dem Vernehmen nach erhält Glasner, der zuletzt beim Ligarivalen Crystal Palace tätig war, einen Vertrag bis 2029. “Nottingham Forest ist ein Verein mit unglaublichem Prestige und einer großartigen Geschichte”, erklärte der 51-Jährige in einem Statement.

“Unser Ziel ist es, eine Mannschaft aufzubauen, die den Verein in den kommenden Jahren auf die nächste Stufe führen kann und auf die unsere Fans stolz sein können”, sagte Glasner. Er ist der fünfte Trainer bei Forest innerhalb eines Jahres. “Mein unmittelbarer Fokus liegt darauf, die Spieler und den Stab kennenzulernen”, erklärte der einstige Ried- und LASK-Profi. Nottingham hatte die abgelaufene Saison in der Premier League auf Rang 16 beendet, in der Europa League stießen die “Reds” unter Pereira bis ins Halbfinale vor.

“Ein Gewinner”

Eigentümer des Vereins ist der griechische Reeder Evangelos Marinakis. “Oliver ist ein Gewinner. Er hat sich durch seine Führungsqualitäten, seine Persönlichkeit und den Spielstil seiner Mannschaften Erfolg erarbeitet. Wir glauben, dass er die richtige Person ist”, wird der als eigenwillig und aufbrausend geltende Milliardär zitiert. Man teile “dieselbe Vision, denselben Ehrgeiz und denselben unermüdlichen Erfolgswillen”, sagte Marinakis. Glasner habe “immer wieder unter Beweis gestellt, dass er herausragende Mannschaften aufbauen und gegen die stärkste Konkurrenz Erfolge erzielen kann”.

Glasner hatte nach seinen Trainer-Engagements beim LASK und dem VfL Wolfsburg bei Eintracht Frankfurt angeheuert. Dort gewann er 2022 die Europa League. Ab Februar 2024 folgte als nächste Station auf der Karriereleiter der Sprung nach England zu Crystal Palace. Diesen Mai verabschiedete sich Glasner dort mit dem Triumph in der Conference League, nachdem er ein Jahr davor den FA Cup und den FA Community Shield mit den “Eagles” gewonnen hatte.

Vertrauen und Kader als entscheidende Faktoren

Nach seinem Abschied war Glasner mit dem AC Milan in Verbindung gebracht worden. Nun bleibt der Österreicher der Premier League erhalten. Gespräche mit dem Eigentümer und der Forest-Führung hätten gezeigt, “dass sie eine klare Vision für diesen Fußballverein haben und volles Vertrauen in mich und meinen Stab setzen, um gemeinsam langfristig eine starke Zukunft aufzubauen”, sagte Glasner. Das und das Potenzial des Kaders seien für ihn die entscheidenden Faktoren gewesen. Nicht mehr an Bord ist allerdings der englische Nationalspieler Elliot Anderson, der vor wenigen Tagen für 135 Mio. Euro zu Manchester City gewechselt ist.

Bei seinem neuen Club wird nun erwartet, dass Glasner genauso liefert wie bei seinen anderen Trainerstationen. “Es war schon immer unser Ziel, Nottingham Forest wieder zu den führenden Vereinen in England und Europa zu zählen. Unser Ehrgeiz besteht nicht einfach darin, mitzuspielen. Unser Ehrgeiz ist es, zu gewinnen und um große Titel mitzukämpfen”, gab Marinakis die Marschrichtung vor. Die große Zeit des Clubs liegt allerdings lange zurück, nämlich Ende der Siebzigerjahre: Der einzige Meistertitel gelang vor 48 Jahren, den Europacup der Landesmeister gewann Forest 1979 und 1980. Der letzte nennenswerte Erfolg ist der Ligacupsieg 1990.

Um das zu wiederholen, wird Glasner laut englischen Medienberichten fürstlich entlohnt. Er soll zu einem der Topverdiener der Liga aufgestiegen sein mit einem angeblichen Jahressalär von 15 Mio. Euro. Als erste Bewährungsprobe wartet am 22. August Leeds United, das zum Start der Premier League in den City Ground kommt.