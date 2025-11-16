Aktuelle Seite: Home > Sport > Hammarberg/Berger mit erstem Sieg bei Beach-Volleyball-WM
Hammarberg/Berger mit erstem Sieg bei Beach-Volleyball-WM

Sonntag, 16. November 2025 | 08:51 Uhr
Von: apa

Timo Hammarberg/Tim Berger haben bei der Beach-Volleyball-WM in Adelaide ihren ersten Erfolg eingefahren. Österreichs Top-Duo besiegte am Sonntag Damian Gomez/Eblis Veranes aus Kuba mit 2:1 (-19,15,9). Die zweite Niederlage in der Gruppenphase kassierten Christoph Dressler/Philipp Waller mit einem 1:2 (19,-17,-9) gegen die Polen Michal Bryl/Bartosz Losiak. Am Montag sind alle drei ÖVV-Teams und damit auch die bereits aufgestiegenen Dorina und Ronja Klinger wieder im Einsatz.

