Irans Nationalteam weist Trump-Aussagen zurück

Freitag, 13. März 2026 | 10:56 Uhr
Von: APA/Reuters

Irans Fußball-Nationalteam hat mit einem Instagram-Post auf die Aussage von US-Präsident Donald Trump reagiert, er würde der Auswahl aus Sicherheitsgründen von einer WM-Teilnahme abraten. “Niemand hat das Recht, die iranische Mannschaft von der WM auszuschließen. Unser Team hat sich diesen Platz durch Leistungen und Siege rechtmäßig erkämpft”, hieß es in der am Donnerstagabend veröffentlichten Erklärung.

Trump hatte wenige Stunden zuvor auf seiner Plattform Truth Social geschrieben: “Die iranische Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft willkommen, aber ich glaube wirklich nicht, dass es angemessen ist, dass sie dort ist – um ihres eigenen Lebens und ihrer Sicherheit willen.”

Iran weist in puncto Sicherheit auf Verantwortung der USA hin

Dies sorgte bei Irans Auswahl für Verstimmung. “Wenn ein Land, das sich selbst als Gastgeber bezeichnet, behauptet, es könne die Sicherheit der teilnehmenden Teams nicht garantieren, dann ist dieses Land ungeeignet für diese Rolle. In diesem Fall ist das einzige Land, das von diesem globalen Ereignis ausgeschlossen werden sollte, jenes, das lediglich den Titel Gastgeber trägt, aber seiner Verantwortung für die Sicherheit nicht nachkommt.”

Die Männer-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni. In der Gruppenphase trifft der Iran auf Belgien, Neuseeland und Ägypten. Alle drei Spiele werden in den USA – in Los Angeles und Seattle – ausgetragen. Die Vereinigten Staaten und Israel greifen den Iran seit Ende Februar an. Das Land führt aktuell Gegenschläge aus.

