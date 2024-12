Kein Semmering-Slalom für Gallhuber wegen Knieproblemen

Von: apa

Katharina Gallhuber wird am Sonntag in ihrem Heim-Slalom am Semmering nicht am Start sein. Die Niederösterreicherin muss wegen seit Mitte November anhaltender Knieprobleme für den Weltcupbewerb passen und legt eine zweiwöchige Pause ein. “Es ist wirklich schwer zu akzeptieren und auch mental sehr hart. Beim letzten Training habe ich einfach gemerkt, dass es keinen Sinn macht, weil das Knie einfach nicht mitspielt”, wird Gallhuber in einer ÖSV-Aussendung zitiert.

Bereits vor dem Weltcup in Levi (Platz 25) machte sich das Knie bemerkbar, man habe alles versucht, um dies in den Griff zu bekommen. “Zwischendurch gab es immer wieder Lichtblicke, aber am Ende des Tages war das Ergebnis eine Schwellung im Knie. Ich versuche jetzt, es konservativ ausheilen zu lassen.” Das Knie benötige Ruhe, damit die Entzündung abklingen könne. “Es tut schon sehr weh, beim Heimweltcup nicht dabei zu sein, aber die oberste Priorität ist jetzt, dass ich körperlich wieder zu 100 Prozent fit werde”, sagte die 27-Jährige.

Nach Levi war sie bei den weiteren Saison-Einsätzen in Gurgl 16. geworden, in Killington fiel sie im ersten Durchgang aus.