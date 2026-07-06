KTM verpflichtet Alex Marquez und Di Giannantonio ab 2027

Von: apa

Mit einem hochklassigen Fahrerduo geht KTM in die nächste MotoGP-Saison. Der Spanier Alex Marquez und der Italiener Fabio Di Giannantonio unterschrieben beim oberösterreichischen Motorrad-Team ab 2027 laufende Verträge über mehrere Jahre, gab KTM am Montag bekannt. Alex Marquez ist Vize-Weltmeister und der ältere Bruder von Weltmeister Marc Marquez. Di Giannantonio ist in der laufenden Weltmeisterschaft Gesamtdritter mit 16 Punkten Rückstand auf den führenden Jorge Martin.

“Wir sind außerordentlich stolz und glücklich, mit Alex Marquez – dem Vizeweltmeister von 2025 – ein außergewöhnliches Talent für unser Projekt gewonnen zu haben”, erklärte KTM-Motorsportdirektor Pit Beirer. “Alex bringt nicht nur herausragendes fahrerisches Können und Rennintelligenz mit, sondern auch Entschlossenheit und eine Siegermentalität, die perfekt zu unserer DNA passen.” Der 30-Jährige fährt aktuell auf einer Ducati für das Team Gresini Racing und feierte Ende April in Jerez einen Grand-Prix-Sieg.

Wenig später gab KTM auch den zweiten Fahrer bekannt. Der 27-jährige Di Giannantonio hält heuer ebenfalls bei einem Grand-Prix-Sieg und mischt im Titelrennen mit. “Fabio hat eindeutig den Schritt zu einem der konstant an der Spitze mitfahrenden Piloten in der MotoGP vollzogen. An seiner Schnelligkeit und seinem Einsatz, stets Höchstleistungen zu erbringen, gibt es keinen Zweifel”, sagte Beirer über den Römer.