ManCity beendet mit 2:0-Sieg Krise – Liverpool souverän

Von: APA/dpa

Manchester City hat am Sonntag im Jubiläumsspiel von Trainer Pep Guardiola seine Ergebniskrise beendet. Nach zuvor nur einem Sieg aus 13 Pflichtspielen gelang Englands Fußballmeister in der 500. Partie mit Guardiola an der Seitenlinie durch ein 2:0 in der Premier League bei Leicester City der ersehnte Befreiungsschlag. Der Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool beträgt weiter 14 Punkte, da die “Reds” West Ham United mit 5:0 abfertigten und ihre Vormachtstellung untermauerten.

Der Brasilianer Savinho (21.) mit seinem ersten Ligator für die “Citizens” und der zuletzt glücklose Stürmerstar Erling Haaland (74.) sorgten für einen versöhnlichen Jahresabschluss, nachdem es in den vergangenen Wochen einen Nackenschlag nach dem anderen gegeben hatte. “Hoffentlich wird uns das Ergebnis helfen, wieder auf die Beine zu kommen”, sagte Guardiola. “Wir haben es gebraucht, jeder von uns”, ergänzte der zuletzt arg mitgenommen wirkende Katalane. “Es war keine ideale Leistung, aber das Ergebnis ist das Wichtigste, um den Kopf frei zu bekommen.”

Salah mit Tor und zwei Assists

Im Liverpool-Dress war Mohamed Salah mit seinem 20. Pflichtspiel-Saisontor (44.) und zwei Assists einmal mehr herausragend. Die weiteren Treffer gingen auf das Konto von Luis Diaz (30.), Cody Gakpo (40.), Trent Alexander-Arnold (54.) und Diogo Jota (84.). Der überlegene Premier-League-Leader blieb im 23. Bewerbsspiel in Folge ohne Niederlage, zuletzt gab es viermal einen Sieg, dreimal davon in der Liga. Liverpool hat ein Plus von acht Punkten auf Verfolger Nottingham Forest, der zudem eine Partie mehr ausgetragen hat. Vizemeister Arsenal folgt mit neun Zählern Rückstand.

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für Crystal Palace. Das Team von Trainer Oliver Glasner feierte bei Southampton einen 2:1-Sieg und verschaffte sich im hinteren Drittel der Tabelle etwas Luft. Trevoh Chalobah (31.) und Eberechi Eze (52.) trafen im Selhurst Park, wo Palace in der 14. Minute in Rückstand geraten war. Als Liga-15. liegen die Londoner nun drei Punkte vor Everton, haben allerdings ein Spiel mehr ausgetragen. Auf die Abstiegszone hat das Glasner-Team sechs Zähler gut.