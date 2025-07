Marc Marquez weiter dominant: 7. Saisonsieg am Sachsenring

Von: apa

Marc Marquez hat nach dem Sprint auch den Grand Prix von Deutschland am Sachsenring gewonnen. Der 32-jährige Spanier war am Sonntag in einem von vielen Stürzen geprägten Rennen einmal mehr nicht zu bezwingen. Der WM-Leader feierte vor seinem Bruder Alex und dem Italiener Francesco Bagnaia (alle Ducati) seinen siebenten Saisonsieg und sorgte für einen neuen MotoGP-Rekord: als erster Fahrer überhaupt hat er auf dem gleichen Rennkurs schon seinen neunten Sieg geschafft.

Marquez baute in seinem 200. MotoGP-Rennen seine Führung im Klassement auf Alex Marquez auf 80 Zähler aus. Es war sein insgesamt 69. Sieg, womit er Giacomo Agostini (68) überholte. Nur Motorradlegende Valentino Rossi (89) liegt noch klar vor ihm.

“Der Sachsenring war ein weiteres Mal sehr speziell. Wir hatten viel Selbstvertrauen mit drei Siegen in Folge. Die halbe Saison ist vorbei, aber wir müssen uns noch eine halbe Saison konzentrieren”, sagte der sechsfache Weltmeister zufrieden und schrie auf Deutsch in Richtung Zuschauer: “Ich liebe dich, Sachsenring.”

Binder bester KTM-Pilot

Bester KTM-Pilot war einmal mehr Brad Binder, der am Vortag Sechster war, mit Rang sieben. Nur 18 Piloten waren wegen diverser Ausfälle gestartet, gleich acht Fahrer schieden wohl auch wegen falscher Reifenwahl aus. Darunter auch der länger auf Platz zwei gelegene Fabio Di Giannantonio (Ducati) sowie Johann Zarco (Honda).

Auf das Rennen verzichten mussten übrigens der bisherige WM-Fünfte Franco Morbidelli, der sich im Sprintrennen eine schwere Prellung der linken Schulter zuzog, und auch KTM-Pilot Maverick Vinales. Letzterer hatte sich schon im Qualifying ebenfalls an der Schulter verletzt. Der 30-jährige Spanier muss sich laut KTM-Boss Pit Beirer einer Operation unterziehen und fällt fix auch für das nächste Rennen in Brünn aus. Zudem musste auch Red Bull KTM-Pilot Enea Bastianini wegen einer Blinddarmentzündung passen.