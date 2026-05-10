Meran bleibt in der Alps Hockey League

Von: luk

Meran – Vizemeister HC Meran/o Pircher bleibt Teil der Alps Hockey League. Die Südtiroler hatten ursprünglich nicht für die kommende Saison gemeldet, reichten ihre Nennung für die Saison 2026/27 nun aber nach. Somit haben 14 Mannschaften für die elfte Saison der vier Länder umfassenden Liga genannt.

Für Meran war die abgelaufene sechste Spielzeit in der Alps Hockey League mit Abstand die erfolgreichste. Nachdem die Adler den Grunddurchgang nur auf Platz zehn beendet hatten, kämpften sie sich in der Folge sensationell bis ins Finale vor. Dort unterlagen sie im ersten rein Südtiroler Finale dem HC Gherdeina valgardena.it.

Als Vizemeister wird Meran auch in der kommenden Saison zu den gejagten Teams zählen. Ursprünglich hatten die Südtiroler die Nennfrist für 2026/27 verstreichen lassen, reichten ihre Anmeldung nun aber nach. Neue Strukturen im Vorstand bildeten die Grundlage für die Entscheidung, womit weiterhin sieben italienische Teams in der multinationalen Liga vertreten sein werden.

Stefan Kobler, Präsident HC Meran/o Pircher: „Erfolg und Leid liegen oft nah beieinander – das haben wir in der letzten Saison gesehen: von Platz zehn zum Vizemeister. Nach einem erfolgreichen Jahr wollen wir unseren Wachstumskurs fortsetzen. Wir sind hochmotiviert und können nun mit großer Zuversicht an die Arbeit gehen. Seit unserem ersten Jahr in der Alps Hockey League wachsen wir mit den Herausforderungen – sowohl sportlich als auch organisatorisch. Mit einer neuen Struktur und frischer Motivation möchten wir an den Erfolg anknüpfen und weiterhin attraktives, gutes Hockey zeigen.“

Michael Suttnig, Commissioner der Alps Hockey League: „Wir freuen uns sehr, den aktuellen Vizemeister weiterhin in unserer Liga zu haben. Meran ist ein traditionsreicher Eishockeystandort und ein wichtiger Bestandteil der Alps Hockey League. Daher ist es eine große Bereicherung, dass Meran weiterhin Teil der Alps Hockey League bleibt.“