ÖFB-Verteidiger Baidoo vor Transfer von Salzburg nach Lens

Von: apa

Samson Baidoo könnte in die Fußstapfen seines ÖFB-Teamkollegen Kevin Danso treten. Der Innenverteidiger von Red Bull Salzburg steht laut französischen Medienberichten unmittelbar vor einem Transfer zu RC Lens. Die Salzburger bestätigten am Dienstagabend im Rahmen ihres Testspiels in Zell am See gegen Karabach Agdam (2:1), dass sich der 21-Jährige zu Vertragsgesprächen im Ausland befinde. Danso hatte aus Lens im Winter den Sprung nach England zu Tottenham geschafft.

Baidoo steht in Salzburg noch bis Sommer 2027 unter Vertrag. Die Sportzeitung “L’Equipe” berichtete inklusive Bonuszahlungen von einer Ablöse von bis zu acht Millionen Euro, auf die man sich am Montag geeinigt habe. Laut lokalen Medien soll Baidoo am Dienstagabend auch den Medizincheck in Lens bereits erfolgreich absolviert haben. Ein Salzburg-Sprecher wollte sich dazu auf APA-Anfrage noch nicht äußern.

Danso als Wegbereiter

Der gebürtige Grazer Baidoo ist seit 2018 in Salzburg ausgebildet worden. In den vergangenen beiden Saisonen war er bei den Bullen Stammspieler. Sein bisher einziges Länderspiel hat Baidoo im Oktober 2023 in der EM-Qualifikation gegen Belgien (2:3) absolviert. Zuletzt stand der Abwehrspieler, der zum Stamm von Österreichs U21 zählt, im Nations-League-Play-off im März gegen Serbien aber wieder im Aufgebot von A-Teamchef Ralf Rangnick.

Danso hatte dreieinhalb Jahre in Lens verbracht, ehe er den Traditionsclub im Winter in Richtung London verließ. Das Leihgeschäft mit Tottenham ist mittlerweile in einen Fixtransfer übergegangen. Rund 25 Millionen Euro Ablöse hat der Europa-League-Sieger für Danso lockergemacht. Laut “L’Equipe” soll sich Baidoo auch bei Danso über Lens erkundigt haben. In der Ligue 1 belegte der Club in der vergangenen Saison Platz acht.