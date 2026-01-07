Aktuelle Seite: Home > Sport > Österreicher im engen Madonna-Slalom vorerst nicht Top Ten
Feller und ÖSV-Kollegen im Hintertreffen

Österreicher im engen Madonna-Slalom vorerst nicht Top Ten

Mittwoch, 07. Januar 2026 | 19:21 Uhr
Feller und ÖSV-Kollegen im Hintertreffen
APA/APA/AFP/PIERRE TEYSSOT
Schriftgröße

Von: apa

Die Österreicher liegen beim Weltcup-Nachtslalom in Madonna di Campiglio nach einem ersten Durchgang mit engen Zeitabständen nicht im Spitzenfeld. Bester ÖSV-Mann vor der Entscheidung (21.00 Uhr/live ORF 1) war als lediglich 14. Manuel Feller mit 0,75 Sekunden Rückstand. Michael Matt belegte Zwischenrang 17. Marco Schwarz verpasste 2,13 Sek. zurück das Finale der Top 30. Den überraschend führenden Finnen Eduard Hallberg und seine ersten acht Verfolger trennten nur 0,52 Sek.

Der in Levi drittplatzierte Hallberg führt vor dem Schweizer Tanguy Nef (+0,16 Sek.), dem Franzosen Clement Noel (0,23) und den Norwegern Henrik Kristoffersen (0,29), Timon Haugan (0,32) und Atle Lie McGrath (0,35). Mit Johannes Strolz (1,17) qualifizierte sich noch ein dritter Österreicher für das Finale. Der mit Startnummer zwei gestartete Fabio Gstrein, Dominik Raschner und Joshua Sturm schieden aus. Simon Rueland und Jakob Greber müssen wie Schwarz im Finale zuschauen.

Ex-Madonna-Sieger Schwarz “einfach schlecht”

Der vor Weihnachten mit zwei Siegen (RTL, Super-G) aufzeigende Schwarz kam auf der eisigen “Canalone Miramonti” überhaupt nicht perfekt ins Carven. “Das hat nicht viel mit Slalomfahren zu tun gehabt. Ich glaube, ich bin einfach nicht ganz sauber skigefahren, am Material hat es nicht gelegen, da muss ich mich selber bei der Nase nehmen, das war einfach schlecht”, sagte Schwarz. Nach guten Trainingsfahrten hatte sich der Madonna-Sieger von 2023 auch im Slalom eine Steigerung erhofft, das Vorhaben muss er auf das Wochenende verschieben. “Abhaken, in Adelboden geht es weiter.” In der Schweiz stehen ein Riesentorlauf und ein Slalom auf dem Programm.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Kommentare
83
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Kommentare
62
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
59
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Kommentare
48
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Sternsinger im Vinschgau trotz Eiseskälte unterwegs
Kommentare
34
Sternsinger im Vinschgau trotz Eiseskälte unterwegs
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 