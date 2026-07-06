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Abkühlung nach dem Etappensieg

Pogacar gewinnt 3. Tour-Etappe und holt Gelbes Trikot

Montag, 06. Juli 2026 | 17:41 Uhr
Abkühlung nach dem Etappensieg
APA/APA/AFP/POOL/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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Von: apa

Mit einem unwiderstehlichen Bergaufsprint hat Rad-Superstar Tadej Pogacar die dritte Etappe der diesjährigen Tour de France gewonnen und damit das Gelbe Trikot des Gesamtführenden übernommen. Der UAE-Profi setzte sich am Montag auf der ersten Pyrenäen-Etappe nach 195,9 km von Granollers in Spanien nach Les Angles zwei Sekunden vor seinem Erzrivalen Jonas Vingegaard (Visma) durch, womit sich der Slowene das Führungstrikot des nun zeitgleichen Dänen schnappte.

Dritter wurde der Ecuadorianer Richard Carapaz (EF). Auch der französische Shootingstar Paul Seixas (Decathlon), der als Vierter zeitgleich mit Vingegaard über die Ziellinie gerollt war, durfte zufrieden sein. Für den viermaligen Toursieger Pogacar war es der 22. Etappensieg bei der Frankreich-Rundfahrt und der erste bei der 113. Ausgabe. Am Sonntag hatte er noch seinem Edelhelfer Isaac del Toro in einem kürzeren Bergaufsprint den Tageserfolg überlassen, dieses Mal bereitete der Mexikaner den finalen Angriff Pogacars vor. UAE-Teamkollege Felix Großschartner fuhr als 49. über die Ziellinie und sorgte unter anderem dafür, dass die Ausreißer rechtzeitig eingeholt wurden.

Waldbrand sorgte für Einschränkungen

Wegen eines Waldbrandes in der Region hatten die Veranstalter und die Behörden Fans aufgerufen, nicht an den letzten Teil der Strecke in Frankreich zu kommen. Die Feuerwehr und andere Einsatzkräfte sollten sich ganz auf die Brandbekämpfung konzentrieren können. Besonders an den letzten Anstiegen waren aber trotzdem zahlreiche Zuschauer. Für Anrainer gab es aber auch keine Ausgangssperre.

Auf der vierten Etappe könnte es zwischen Carcassonne und Foix eine Chance für Ausreißer geben. Allerdings müssen sich die Profis auf große Hitze einstellen. Temperaturen über 40 Grad Celsius sind möglich.

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