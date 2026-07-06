Prader kampflos zum Titel, Mair siegt im ATC-Passeier-Familienduell

Von: mk

St. Martin in Passeier – Die Passeier Open bestätigen sich mit ihrer vierten Ausgabe eindrucksvoll als fixer Höhepunkt zum Sommerauftakt im Südtiroler Turnierkalender: vom 26. Juni bis 5. Juli verwandelte sich die malerische Anlage in St. Martin erneut zum Schauplatz für heimisches Spitzentennis. Die deutlich gestiegenen Teilnehmerzahlen sprechen für sich: 84 im Open der Herren, 25 in jenem der Damen, 52 im separaten Turnier der vierten Kategorie der Männer sowie insgesamt 78 in den Jugendbewerben summierten sich auf beachtliche 239 individuelle Einschreibungen – ein klares Zeichen für die stetig wachsende Strahlkraft des Events.

Auch heuer bremsten zwischenzeitliche Regenfälle den Spielbetrieb, doch das Organisationskomitee um ATCP-Präsident Ernst Raffl, Turnierdirektor Philipp Tschöll und Oberschiedsrichter Giampaolo Luisi bewies erneut Ruhe und Geschick: dank umsichtiger Planung und rascher Reaktion auf die Wetterlage konnte das komplette Programm termingerecht abgewickelt werden.

Im Open-Bewerb der Herren kam es leider nicht zum erhofften Showdown: Finalist Manuel Pavia (ASV Lana | 2.6) musste am Finaltag krankheitsbedingt das Handtuch werfen, weshalb Patrick Prader (ASV Partschins | 2.5) der Titel kampflos zufiel. In den Conclusioni der niedrigeren Spielklassen setzte sich Daniele Francia (TC Rungg | 3.1) in der 3. Kategorie mit 7:5, 6:3 gegen Marco Vullo (TC Ceriale | 3.1) durch, während Pietro Amara (TC Saliceta | 4.1) in der vierten Kategorie dank eines 2:6, 6:3, 10-4-Erfolgs über Rudolf Dosser (ASC Schenna | 4.1) triumphierte.

Bei den Damen hingegen bekam das Publikum ein Traum-Finale ganz nach dem Geschmack des Gastgeberclubs geboten: mit Nachwuchstalent Lilli Marth und Linda Mair (ehemals WTA #650) standen sich zwei Spielerinnen des ATC Passeier in einem packenden Generationenduell gegenüber. Am Ende behielt die Erfahrung die Oberhand – Mair setzte sich dank einer All-Court-Glanzleistung mit 6:2, 6:2 durch. „Ich habe mich heute im Match gut gefühlt, ich war solide und konstant und bin zufrieden mit meiner Leistung. Ich möchte aber auch Lilli zu einem starken Turnier gratulieren, ich wünsche ihr ganz viel Erfolg“, so Mair nach ihrem Sieg im Interview mit Plopp Tennis.

Für zusätzliche Spannung sorgte das separate Turnier der 4. Kategorie der Herren: Massimiliano Manfrin (ASV Mölten | 4.1) feierte mit einem 6:3, 6:4-Finalsieg über Felix Ladurner (TC Dorf Tirol | 4.1) seinen ersten Turniererfolg überhaupt.

Beim mittlerweile in seine zweite Ausgabe gehenden Jugendturnier präsentierten sich vor allem in der U18 beeindruckende Teilnehmerfelder. Jakob Christanell (TC Kaltern | 3.5) verteidigte seinen Titel in der U12 der Jungs souverän mit 6:2, 6:0 gegen den jungen Mattia Esposito (TC Ceriale | 4.2), während sich in der U14 Loris Ferrari (TC Saliceta | 3.4) mit 6:3, 6:1 gegen David Gufler (ASV Partschins | 3.5) durchsetzte. In den beiden reinen Correggio-Finalspielen der U18 behielten Chiara Cavicchioli – nach Abwehr zweier Championship Points mit 4:6, 7:6(3), 11-9 gegen Teamkollegin Gaia Arada – sowie Giulio Campadelli Zamboni (6:4, 6:3 über Elio Testi) jeweils gegen ihre Trainingspartner die Oberhand.

Die vierte Auflage der Passeier Open unterstreicht damit einmal mehr das stetig wachsende Interesse der Szene an einen in allen Disziplinen hochwertig organisierten Bewerb, der mit rekordverdächtigen Teilnehmerzahlen nun bis in die hohen Sphären des heimischen Circuits vorgedrungen ist.

ALLE FINALSPIELE IM ÜBERBLICK – PASSEIER OPEN 2026

Open (Herren)

[4] Manuel Pavia – [2] Patrick Prader w/o Pavia

Conclusione 3. Kategorie (Herren)

[1] Daniele Francia – [2] Marco Vullo 7:5, 6:3

Conclusione 4. Kategorie (Herren)

[1] Pietro Amara – Rudolf Dosser 2:6, 6:3, 10-4

Open (Damen)

[4] Linda Mair – [3] Lilli Marth 6:2, 6:2

TURNIER 4. KATEGORIE HERREN 2026

[8] Massimiliano Manfrin – Felix Ladurner 6:3, 6:4

PASSEIER JUNIORS 2026

U12 (Jungs)

[1] Jakob Christanell – [2] Mattia Esposito 6:2, 6:0

U14 (Jungs)

David Gufler – [2] Loris Ferrari 3:6, 1:6

U18 (Jungs)

[1] Elio Testi – [2] Giulio Campadelli Zamboni 4:6, 3:6

U18 (Mädchen)

[1] Gaia Arada – Chiara Cavicchioli 6:4, 6:7(3), 9-11