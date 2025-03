Real Madrid schließt mit 3:2 gegen Leganes zu Barcelona auf

Von: apa

Real Madrid ist zumindest für einen Tag mit dem FC Barcelona an der Spitze der spanischen Fußball-Meisterschaft gleichgezogen. Die Madrilenen, bei denen ÖFB-Teamkapitän David Alaba auf der Ersatzbank saß, gewannen am Samstag das Heimspiel gegen Leganes 3:2. Barcelona kann am Sonntag mit einem Erfolg gegen Girona wieder auf drei Punkte davonziehen. Der Tabellendritte Atletico Madrid kam bei Espanyol Barcelona nur zu einem 1:1 und hat sechs Punkte Rückstand auf das Führungsduo.

Kylian Mbappé brachte Real per Elfmeter (32.) in Führung, Leganes ging dank Diego Garcia (34.) und Daniel Raba (41.) aber mit einem 2:1 in die Pause. Nach der Pause schossen Jude Bellingham (48.) und Mbappé (76.) die Königlichen zum Sieg.