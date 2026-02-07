Rittner Buam SkyAlps verlieren das Derby gegen Gröden

Von: ka

Klobenstein – Am Samstagabend stand in der Ritten Arena das Derby der Rittner Buam SkyAlps gegen den HC Gherdëina valgardena.it auf dem Programm. In einer engen Partie setzten sich dabei die Gäste aus dem Grödner Tal durch und entführten mit einem 3:2-Sieg drei Punkte vom Ritten.

Während das Südtiroler Derby für Ritten die zweite Partie in der Qualification Round war, das Auftaktspiel gewannen sie mit 3:2 beim EC Bregenzerwald, ging es für Gröden erstmals in der Zwischenrunde auf Eis. Und den Zuschauern in der Ritten Arena wurde ein spannendes erstes Drittel geboten. Grödens Goalie-Neuzugang Endre konnte sich in der dritten Minute gleich einmal gegen Kostner beweisen und parierte stark. Dann kam Gröden langsam in Fahrt und verpasste im Powerplay durch Pittschieler die Riesenchance zur Führung (9.). Auf der Gegenseite hämmerte Cuglietta den Puck an den Innenpfosten (12.), während Grödens beste Chance ein Penalty von Luisetti war, den Furlong aber entschärfen konnte (13.). In der 18. Minute startete Kostner in Unterzahl zum Breakaway, doch wieder fand er im schwedischen Torhüter der „Furie“ seinen Meister.

Im zweiten Drittel erwischte Gröden den besseren Start, blieb aber stets an Furlong hängen. Das bestraften die Rittner Buam SkyAlps mit dem Führungstreffer: Nach einem Puckverlust in der neutralen Zone schaffte es Kostner, den Puck in Richtung Mitte zu legen, Welychka stürmte allein auf Endre los und versenkte souverän zum 1:0 (27.31). Doch Gröden reagierte stark und erzielte nicht nur den Ausgleichstreffer, als Luisetti nach Ablage von Vozovik im Slot traf (35.27), sondern ging auch noch in Führung. Im Powerplay verwertete Schiavone einen Rebound nach Schuss von Kasslatter zum 2:1 für die Grödner (37.17). Damit endete das zweite Drittel mit einer Führung der Gäste.

Nur 29 Sekunden nach Wiederbeginn stellten die Rittner Buam SkyAlps aber den Ausgleich wieder her. Nach starker Vorarbeit von Felicetti, der den Puck mit dem Schlittschuh von der Bande ablegte, traf Welychka vor Endre mit seinem persönlichen Doppelpack zum 2:2 (40.29). Doch wieder hatte Gröden die perfekte Antwort parat, wenngleich dieses Mal mit Hilfe der Rittner Buam, die den Puck vor dem eigenen Tor nicht kontrollieren konnten. Buono spritzte dazwischen und spielte den Puck in den Slot zu Dostalek, der aus kurzer Entfernung ins Kreuzeck traf (43.08). In der Folge brausten die Rittner Buam immer wieder auf das Tor der Gäste zu, doch Endre konnte seiner Mannschaft die Führung halten. Auch die „Furie“ wurden immer wieder gefährlich, fanden aber in Furlong ihren Meister. So zog sich die Partie bis zur Schlussphase, es blieb aber beim 3:2 aus Sicht der Grödner und Ritten verlor das Derby.

Alps Hockey League 2025/26, Qualification Round, Gruppe B:

Rittner Buam SkyAlps – HC Gherdëina valgardena.it 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Tore: 1:0 Welychka (27.31), 1:1 Luisetti (35.27), 1:2 Schiavone (37.17/PP1), 2:2 Welychka (40.29), 2:3 Dostalek (43.08)