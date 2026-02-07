Aktuelle Seite: Home > Sport > Rittner Buam SkyAlps verlieren das Derby gegen Gröden
HC Gherdëina feiert 3:2-Sieg

Rittner Buam SkyAlps verlieren das Derby gegen Gröden

Samstag, 07. Februar 2026 | 22:10 Uhr
Cuglietta_Castlunger_Rittner_Buam_SkyAlps-HC_Gherdëina_07_02_26_Credits_Max_Pattis
Max Pattis
Schriftgröße

Von: ka

Klobenstein – Am Samstagabend stand in der Ritten Arena das Derby der Rittner Buam SkyAlps gegen den HC Gherdëina valgardena.it auf dem Programm. In einer engen Partie setzten sich dabei die Gäste aus dem Grödner Tal durch und entführten mit einem 3:2-Sieg drei Punkte vom Ritten.

Während das Südtiroler Derby für Ritten die zweite Partie in der Qualification Round war, das Auftaktspiel gewannen sie mit 3:2 beim EC Bregenzerwald, ging es für Gröden erstmals in der Zwischenrunde auf Eis. Und den Zuschauern in der Ritten Arena wurde ein spannendes erstes Drittel geboten. Grödens Goalie-Neuzugang Endre konnte sich in der dritten Minute gleich einmal gegen Kostner beweisen und parierte stark. Dann kam Gröden langsam in Fahrt und verpasste im Powerplay durch Pittschieler die Riesenchance zur Führung (9.). Auf der Gegenseite hämmerte Cuglietta den Puck an den Innenpfosten (12.), während Grödens beste Chance ein Penalty von Luisetti war, den Furlong aber entschärfen konnte (13.). In der 18. Minute startete Kostner in Unterzahl zum Breakaway, doch wieder fand er im schwedischen Torhüter der „Furie“ seinen Meister.

Im zweiten Drittel erwischte Gröden den besseren Start, blieb aber stets an Furlong hängen. Das bestraften die Rittner Buam SkyAlps mit dem Führungstreffer: Nach einem Puckverlust in der neutralen Zone schaffte es Kostner, den Puck in Richtung Mitte zu legen, Welychka stürmte allein auf Endre los und versenkte souverän zum 1:0 (27.31). Doch Gröden reagierte stark und erzielte nicht nur den Ausgleichstreffer, als Luisetti nach Ablage von Vozovik im Slot traf (35.27), sondern ging auch noch in Führung. Im Powerplay verwertete Schiavone einen Rebound nach Schuss von Kasslatter zum 2:1 für die Grödner (37.17). Damit endete das zweite Drittel mit einer Führung der Gäste.

Nur 29 Sekunden nach Wiederbeginn stellten die Rittner Buam SkyAlps aber den Ausgleich wieder her. Nach starker Vorarbeit von Felicetti, der den Puck mit dem Schlittschuh von der Bande ablegte, traf Welychka vor Endre mit seinem persönlichen Doppelpack zum 2:2 (40.29). Doch wieder hatte Gröden die perfekte Antwort parat, wenngleich dieses Mal mit Hilfe der Rittner Buam, die den Puck vor dem eigenen Tor nicht kontrollieren konnten. Buono spritzte dazwischen und spielte den Puck in den Slot zu Dostalek, der aus kurzer Entfernung ins Kreuzeck traf (43.08). In der Folge brausten die Rittner Buam immer wieder auf das Tor der Gäste zu, doch Endre konnte seiner Mannschaft die Führung halten. Auch die „Furie“ wurden immer wieder gefährlich, fanden aber in Furlong ihren Meister. So zog sich die Partie bis zur Schlussphase, es blieb aber beim 3:2 aus Sicht der Grödner und Ritten verlor das Derby.

Alps Hockey League 2025/26, Qualification Round, Gruppe B:

Rittner Buam SkyAlps – HC Gherdëina valgardena.it 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Tore: 1:0 Welychka (27.31), 1:1 Luisetti (35.27), 1:2 Schiavone (37.17/PP1), 2:2 Welychka (40.29), 2:3 Dostalek (43.08)

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kommentare
105
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Kommentare
49
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Kommentare
43
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Treffen zwischen Meloni und Vance: ICE-Proteste seien „absurd“
Kommentare
36
Treffen zwischen Meloni und Vance: ICE-Proteste seien „absurd“
Sicherheitspaket: Drei Jahre Gefängnis für ein Küchenmesser
Kommentare
36
Sicherheitspaket: Drei Jahre Gefängnis für ein Küchenmesser
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 