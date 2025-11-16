Aktuelle Seite: Home > Sport > Starker Auftritt von Eisschnellläufer Odor in Salt Lake City
Odor bereits gut in Form

Starker Auftritt von Eisschnellläufer Odor in Salt Lake City

Sonntag, 16. November 2025 | 09:33 Uhr
Odor bereits gut in Form
APA/APA/ORANGE PICTURES/ÖESV/ANDRE WEENING
Schriftgröße

Von: apa

Gabriel Odor ist beim Eisschnelllauf-Weltcup in Salt Lake City als Dritter der Division B über 1.500 m in die A-Gruppe aufgestiegen. Für den 25-Jährigen ist das wichtig für eine mögliche Olympia-Qualifikation. Österreichische Rekorde erzielten am Samstag Jeannine Rosner in 1:54,69 Min. über 1.500 (11./B) und Ignaz Gschwentner in 35,20 Sek. über 500 m (24./B). Platz 19 gab es für Vanessa Herzog über 500 m in Division A, damit muss sie das zweite Rennen in Division B laufen.

“Das war eines meiner großen Ziele für Salt Lake City. Ich wusste, dass es sauknapp werden wird, hatte auch Pech bei der Auslosung, da ich keinen Gegner gezogen habe, der auf meinem Niveau lief. Somit musste ich das Rennen komplett alleine absolvieren. Ich habe alles gegeben und endlich hat es geklappt”, sagte der Tiroler Odor. Alexander Farthofer kam über 1.500 m auf Rang 14 (B). Rosner löste Herzog als Rekordhalterin ab. “Mit so einer Zeit hätte ich nie gerechnet, speziell nicht mit dem Rekord”, meinte sie.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Elon Musk über niedrigen Geburtenrate in Italien besorgt
Kommentare
68
Elon Musk über niedrigen Geburtenrate in Italien besorgt
Hundesteuer gekippt
Kommentare
57
Hundesteuer gekippt
hds freut sich: “Jetzt ist Schluss mit lustig”
Kommentare
52
hds freut sich: “Jetzt ist Schluss mit lustig”
Kreisverkehr-Chaos in Bozen – VIDEO
Kommentare
51
Kreisverkehr-Chaos in Bozen – VIDEO
Regierung will an den Goldschatz der Bürger
Kommentare
29
Regierung will an den Goldschatz der Bürger
Anzeigen
Im Kleinen etwas bewegen
Im Kleinen etwas bewegen
Nachhaltigkeitslabel Südtirol
Media Intelligence
Media Intelligence
Wie Medienbeobachtung Unternehmen einen strategischen Vorteil verschafft
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 