Starker Auftritt von Eisschnellläufer Odor in Salt Lake City

Von: apa

Gabriel Odor ist beim Eisschnelllauf-Weltcup in Salt Lake City als Dritter der Division B über 1.500 m in die A-Gruppe aufgestiegen. Für den 25-Jährigen ist das wichtig für eine mögliche Olympia-Qualifikation. Österreichische Rekorde erzielten am Samstag Jeannine Rosner in 1:54,69 Min. über 1.500 (11./B) und Ignaz Gschwentner in 35,20 Sek. über 500 m (24./B). Platz 19 gab es für Vanessa Herzog über 500 m in Division A, damit muss sie das zweite Rennen in Division B laufen.

“Das war eines meiner großen Ziele für Salt Lake City. Ich wusste, dass es sauknapp werden wird, hatte auch Pech bei der Auslosung, da ich keinen Gegner gezogen habe, der auf meinem Niveau lief. Somit musste ich das Rennen komplett alleine absolvieren. Ich habe alles gegeben und endlich hat es geklappt”, sagte der Tiroler Odor. Alexander Farthofer kam über 1.500 m auf Rang 14 (B). Rosner löste Herzog als Rekordhalterin ab. “Mit so einer Zeit hätte ich nie gerechnet, speziell nicht mit dem Rekord”, meinte sie.