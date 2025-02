Toronto unterliegt bei NBA-Leader Oklahoma City 109:121

Von: apa

Neuerlich ohne Jakob Pöltl auf dem Parkett, haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) eine weitere Niederlage in der National Basketball Association (NBA) einstecken müssen. Die Kanadier verloren bei Liga-Leader Oklahoma City Thunder 109:121. Sie blieben damit im Saisonverlauf auch im siebenten Spiel sieglos, in dem der 2,13 Meter große Center aus Wien nicht dabei war. Er laboriert aktuell an einer Hüftprellung.

Oklahoma City holte beim Comeback von Chet Holmgren nach drei Monaten Pause wegen einer Beckenfraktur schon im ersten Viertel eine Zehn-Punkte-Führung heraus und kontrollierte die Partie im weiteren Verlauf souverän. Jalen Williams mit 27 und Shai Gilgeous-Alexander mit 25 Punkten waren die besten Werfer. Toronto musste neben Pöltl auch weiterhin auf Topscorer RJ Barrett verzichten. Neuzugang Brandon Ingram war zudem noch nicht mit von der Partie. Scottie Barnes erzielte bei der dritten Niederlage in Folge der Kanadier 21 Punkte.

Nächster Gegner der Raptors sind am Sonntag auswärts die Houston Rockets. Der Viertplatzierte der Western Conference hat zuletzt fünf Spiele in Serie verloren.

Cleveland gewann in Washington

Die Cleveland Cavaliers, Nummer eins im NBA-Osten, setzten sich bei den Washington Wizards mit 134:124 durch. Donovan Mitchell zeichnete für 33 Punkte verantwortlich. Für das NBA-Schlusslicht aus der US-Hauptstadt war auch eine Karrierebestleistung von Jordan Poole mit 45 Zählern nicht genug für den zehnten Saisonsieg. Devin Booker führte die Phoenix Suns zu einem 135:127 gegen Utah Jazz. Der Guard erzielte 47 Punkte.