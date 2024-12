Torontos Pöltl muss mit Leistenzerrung vorerst pausieren

Von: apa

Jakob Pöltl wird den Toronto Raptors zumindest im Heimspiel gegen die Brooklyn Nets in der Nacht auf Freitag nicht zur Verfügung stehen. Wie das NBA-Team gegenüber Journalisten bekannt gab, laboriert der Center aus Wien an einer zweiseitigen Leistenzerrung. Die Blessur hatte sich Pöltl in der Partie gegen die Chicago Bulls am Montag (Ortszeit) zugezogen. Die Raptors gaben an, dass die Verletzung täglich beobachtet werde.

Pöltl, der beim Nachzügler der Liga (7 Siege in 20 Spielen) in dieser Saison mit bisher 15,5 Punkten und 11 Rebounds im Schnitt ein wichtiger Faktor ist, könnte damit am Montag gegen die Houston Rockets wieder dabei sein.