Triumph im „Grande Classico“

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia feiert den sechsten Sieg in Folge und bezwingt Migross Supermercati Asiago in der Odegar-Halle mit einem klaren 5:0. Damit revanchieren sich die Foxes für die Niederlage im ersten Saisonduell. Hauptakteure des Abends waren Michele Marchetti, der mit einem Doppelpack glänzte, und Sam Harvey, der sein viertes Shutout der Saison verbuchte. Bereits morgen früh reisen Frank und seine Mitspieler nach Linz, wo sie am Freitagabend auf die Black Wings treffen werden. Das Spiel wird live auf DAZN übertragen.

Der Spielverlauf:

Coach Glen Hanlon kann wieder auf Braden Christoffer zurückgreifen, der nach seiner Sperre ins Team zurückkehrt, während Miglioranzi und Finoro aufgrund von Rotation pausieren.

Der HC Bozen startet stark in die Partie, wobei Brunner die erste Torchance kreiert. In der 4. Minute gehen die Foxes in Führung: Ein Fehler von Cairns bringt die Scheibe zu Seed, der von der blauen Linie Cowley bezwingt. Danach sorgt Mantenuto für einige Schreckmomente in der Odegar-Halle, doch Asiago findet mit fortschreitender Spielzeit besser ins Spiel. Torwart Harvey zeigt sein Können, zunächst bei einem abgefälschten Schuss von Gazzola von der blauen Linie, später bei einem Versuch von Moncada. Bozen versucht es erneut durch Bradley und bleibt auch im ersten Powerplay der Partie erfolglos. Gegen Ende des ersten Drittels ist Asiago in Überzahl, doch Mantenuto fängt die Scheibe ab und läuft alleine auf Cowley zu, ohne jedoch die Führung auszubauen.

Das zweite Drittel gehört fast ausschließlich den Weiß-Roten. In der 24. Minute reagiert Michele Marchetti schnell auf eine an der Bande abprallende Scheibe und schießt direkt: Der Schuss wird von seinem Bruder Stefano abgefälscht und landet im Tor hinter Cowley. Kurz darauf verpasst DiGiacinto das 3:0 knapp in einem Alleingang, während Asiago versucht, wieder ins Spiel zu finden: Harvey pariert einen gefährlichen Abpraller von Rigoni nach einem Konter. In der 33. Minute erhöhen die Gäste auf 3:0: Hults setzt zu einem Sololauf an, dringt in die Angriffszone ein und bezwingt erneut den gegnerischen Torwart. Bozen verteidigt erfolgreich in Unterzahl und verlässt sich dabei auf Harvey, der einen sicheren Treffer von Misley spektakulär verhindert. In der 39. Minute, kurz nachdem Helewka das 4:0 verpasst hatte, legt er für Bourque auf, der die Scheibe im Netz versenkt.

Nach zwei Minuten und 38 Sekunden im dritten Drittel zaubert Marchetti ein Meisterwerk: Er überläuft einen Gegner mit Tempo und bezwingt Cowley zwischen den Schonern zum 5:0 für die Foxes. Frank, Mantenuto und Helewka kommen dem sechsten Tor nahe, aber das Ergebnis bleibt unverändert.

Migross Supermercati Asiago – HCB Südtirol Alperia 0 – 5 [0-1; 0-3; 0-1]

Tore: 03:12 Jason Seed (0-1); 23:04 Michele Marchetti (0-2); 32:14 Cole Hults (0-3); 38:38 Simon Bourque (0-4); 42:38 Michele Marchetti (0-5)

Torschüsse: 28-32

Strafminuten: 4-6

Schiedsrichter: Piragic, Zrnic / Mantovani, Puff

Zuschauer: 1.782