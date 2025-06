Weltfußballerin Bonmati vor EM aus dem Krankenhaus entlassen

Von: APA/Reuters

Aitana Bonmati hat ihre virale Meningitis überstanden. Die zweifache Weltfußballerin konnte das Krankenhaus verlassen und wird bald zum Nationalteam stoßen, gab der spanische Verband am Sonntag bekannt. Spanien steigt am Donnerstag mit dem Spiel gegen Portugal in die Frauen-Fußball-EM in der Schweiz ein.

Die bei Barcelona engagierte Bonmati war 2023 und 2024 FIFA-Spielerin des Jahres und hat in 78 Auftritten für Spanien 30 Tore geschossen. Die 27-jährige Mittelfeldakteurin spielte eine Schlüsselrolle beim WM-Sieg 2023 sowie in der Frauen-Nations-League im Vorjahr.