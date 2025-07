XXL-Tennis-Event in Sand in Taufers

Von: mk

Sand in Taufers – In gerade einmal acht Tagen verwandelte sich Sand in Taufers in den Nabel der heimischen Tennisszene: 218 Teilnehmer – davon 57 Damen und 161 Herren – machten das traditionsreiche Sommerturnier der dritten und vierten Kategorie zu einem echten XXL-Event. Das OK-Team rund um Margit Auer und Schiedsrichter Walter Oberhuber sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Das Besondere? Gespielt wurde sowohl indoor als auch outdoor – auf zwei komplett unterschiedlichen Belägen. Ein Turnier also, das Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit verlangte. Besonders groß war auch der Andrang aus Norditalien: Viele Spieler, die ihre Tenniscamps in Südtirol abhalten, nutzten die Gelegenheit für ein sportliches Kräftemessen.

Das Damenfinale wurde zum vereinsinternen “Jergina-Derby”. Elina Lestani setzte sich dort souverän mit 6:3, 6:2 gegen ihre Teamkollegin vom ASC St. Georgen Verena Stolzlechner durch. Bereits im Halbfinale ging es dramatisch zur Sache: Stolzlechner rang Maddalena Re (S.G.M. Forza e Coraggio) nieder, während Lestani sich gegen Giulia DeBettin vom ATC Bruneck durchsetzte. Bei den Herren dominierten die Spieler aus Norditalien die Finalrunden. Im Viertelfinale hielten Marco Cordaro, Markus Beggiato und Hannes Lanz noch stark dagegen, am Ende stand aber ein rein norditalienisches Halbfinale auf dem Programm. Das Finale entschied Alessandro Vignali (CT Reggio Emilia | 3.2) mit 6:4, 7:5 gegen die Nummer 4 der Setzliste, Jacopo Sogliani (Società Canottieri Milano | 3.1), für sich. Sogliani hatte zuvor in einem Krimi gegen Nicolò Gagliardi beide Tiebreaks im Halbfinale gewonnen.

Die Sieger 2025

Herren-Finale:

Alessandro Vignali (CT Reggio Emilia) – Jacopo Sogliani (Soc. Canottieri Milano)

6:4, 7:5

Damen-Finale:

Elina Lestani – Verena Stolzlechner

6:3, 6:2