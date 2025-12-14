Zell am See gewinnt in Kitzbühel

Von: mk

Bozen – Am Samstag entschied der EK Zeller Eisbären das Topspiel der Alps Hockey League bei den Adler Stadtwerke Kitzbühel für sich. Der amtierende Meister setzte sich dank eines starken Schlussdrittels mit 4:1 durch und verbesserte sich in der Tabelle auf Rang drei. Während der EC Bregenzerwald auf die Siegerstraße zurückkehrte, feierten die Rittner Buam SkyAlps und Hafro Cortina Hockey jeweils ihren dritten Erfolg in Serie.

Adler Stadtwerke Kitzbühel – EK Die Zeller Eisbären 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Im Derby zeigten die Zeller Eisbären eine geschlossene Mannschaftsleistung und fixierten mit einem 4:1-Auswärtssieg ihre Finalteilnahme an der Österreichischen Meisterschaft. Nach früher Kitzbüheler Führung durch Hochfilzer glich Jennes vor über 1.300 Fans noch im ersten Drittel aus. Im Schlussabschnitt drehte der amtierende AHL-Champion auf: Wilfan, Widen und erneut Jennes trafen zum klaren Erfolg. Goalie Alexander Schmidt überzeugte mit starker Leistung, während Rückkehrer Coffman und Widhalm wichtige Impulse gaben. Der Erfolg brachte den Eisbären Rang drei in der Tabelle.

EC Bregenzerwald – HC Gherdeina valgardena.it 6:2 (4:1, 2:0, 0:1)

Nach drei Niederlagen in Serie kehrte der EC Bregenzerwald eindrucksvoll auf die Erfolgsspur zurück. Vor über 1.500 Fans legten die Vorarlberger bereits im ersten Drittel den Grundstein zum Sieg, das sie mit 4:1 für sich entschieden. Toivo Laaksonen glänzte dabei mit einem Doppelpack in den ersten 20 Minuten. Im Mittelabschnitt bauten die Hausherren ihren Vorsprung weiter aus – Lipsbergs traf im Powerplay zum 6:1. Den Gästen aus Südtirol gelang zwar noch ein Treffer, doch zu mehr reichte es an diesem Abend nicht. Der weiterhin sechstplatzierte ECB revanchierte sich damit für die Niederlage im ersten Saisonduell.

S.G. Cortina Hafro – Hockey Unterland Cavaliers 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Im ersten Spiel in Pieve di Cadore – Cortina steht aufgrund der bevorstehenden Olympischen Spiele die Heimhalle derzeit nicht zur Verfügung – feierten die Blau-Weißen ihren dritten Sieg in Serie. Zwar gingen die Gäste zunächst in Führung, doch das Team von Headcoach Gaber Glavic drehte die Partie noch im ersten Drittel. Zu Beginn des Mittelabschnitts sorgten die Cavaliers mit einem Powerplay-Doppelschlag erneut für die Wende. In der 38. Minute glich Talamini aus, ehe Massimo Pietroniro im Schlussdrittel mit seinem zweiten Treffer des Abends in Überzahl den Heimsieg fixierte.

Alps Hockey League

Samstag, 13.12.2025:

EC Bregenzerwald – HC Gherdeina valgardena.it 6:2 (4:1, 2:0, 0:1)

Referees: BROCK, SPIEGEL, Steiner, Veselka

Goals ECB: Bergström (7.), T. Laaksonen (11., 19./PP), Kramer (14.), U. Laaksonen (21.), Lipsbergs (38./PP)

Goals GHE: Vozovik (10.), Deluca (49.)

Adler Stadtwerke Kitzbühel – EK Die Zeller Eisbären 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)

Referees: HOLZER, UNTERWEGER, Divis, Preiser

Goal KEC: Hochfilzer (7.)

Goals EKZ: Jennes (14., 55.),Wilfan (43.), Widen (44.)

HC Meran/o Pircher – Rittner Buam SkyAlps 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Referees: LAZZERI, MOSCHELN, Cusin, Rivis

Goals HCM: Marinovich (48.),Stefanson (52)

Goals RIT: Crespi (9./PP), Welychka (21., 43.), Alderson (26., 58.)

S.G. Cortina Hafro – Hockey Unterland Cavaliers 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Referees: LEBEN, VIRTA, Brondi, Miklic

Goals SGC: M. Pietroniro (14., 49./PP), Kalajanniska (19./SH),Talamini (38.)

Goals HCU: Egger (9.), Galassiti (23./PP), Seniut (24./PP)