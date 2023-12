1.935 Mal Danke

Bozen – Morgen wird weltweit, basierend auf einem UN Beschluss von 1986, der Tag des Ehrenamts begangen. Es ist ein Tag, an dem all jene im Rampenlicht stehen sollen, die ihren Dienst und ihr Engagement in den Dienst anderer stellen. Es ist auch ein Tag, an dem all jenen gedankt werden soll, die sich für andere einsetzen. „Von ganzem Herzen Danke für Euren unermüdlichen Einsatz für Euer Tun!“, so bringt es der Landesvorsitzenden der KVW, Werner Steiner, in einem Satz auf den Punkt.

Landauf, landab sind schon seit 75 Jahren ehrenamtliche KVW-lerinnen und KVW-ler im Einsatz und beleben mit ihren Aktionen, Veranstaltungen und Weiterbildungen Südtirols Orte. Gemäß dem Jahresmotto „Miteinander in Bewegung, damit niemand zurückgelassen wird“ nutzen viele Menschen das vielfältige Angebot des KVW.

Durch die Arbeit der hauptamtlichen Mitarbeiter und durch den großartigen Einsatz der Ehrenamtlichen, die in den 235 Ortsgruppen und 100 Seniorenklubs tätig sind, trägt der KVW dazu bei, die Menschen vor Ort zu unterstützen: bei der Arbeit, bei der Bildung, beim Ansuchen für Sozialfürsorgeleistungen, Beratung bei Steuerangelegenheiten u.v.m..

Nahversorgung mit Bildung

Ein Hauptaugenmerk liegt in all den 75 Jahren, seit der Verband besteht, auf der Bildung. Die KVW Bildung bringt Leben ins Dorf – gemeinsam mit engagierten Ehrenamtlichen die zuhören, sich interessieren und für die Dorf- und Stadtgemeinschaft ein bunt gemischtes Angebot schaffen.

„So bietet der KVW auch vor und flächendeckend in ganz Südtirol verschiedene Veranstaltungen und Weiterbildungen an, sozusagen Nahversorgung mit Bildung und Gemeinschaft“, erklärt Brigitte Abram, Direktorin der KVW Bildung. Die Angebotspalette reicht dabei von Vorträgen im Gesundheitsbereich wie beispielsweise „Hilfe, ich kann nicht schlafen!“ organisiert in Gasteig, über Sprachkurse für neue Mitbürgerinnen und Mitbürger im Zuge des Zuzugs ukrainischer Flüchtlinge in Wiesen oder im digitalen Bereich, dank der Senior Online Berater SOL in Villanders, in Schlanders und anderswo, die ehrenamtlich Menschen im Umgang mit Smartphone und Laptop unterstützen.

Ein weiterer Schwerpunkt waren im laufenden Jahr die Autorenbegegnungen zum sexuellen Missbrauch, zum Beispiel vor kurzem in der Bibliothek in St. Martin in Passeier – ein schwieriges Thema vor dem die Ortsgruppen des KVW nicht zurückschrecken.

„In der Sozialbilanz 2022 haben wir 1.953 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KVW in den Landesgremien, Bezirksgremien und Ortsgruppengremien erfasst. Insgesamt waren diese im vergangenen Jahr 82.314 Stunden im Einsatz. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich aus Überzeugung für ein soziales Miteinander. Wertschätzung und Anerkennung ist der Dank, denn sie dafür erhalten. Der internationale Tag des Ehrenamts ist Gelegenheit Danke zu sagen: 1.935 Danke! Wir brauchen auch weiterhin dieses solidarische Engagement, damit niemand zurückgelassen wird“, so Landesvorsitzender Steiner abschließend.