Bozen – Anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamtes am 5. Dezember bedankt sich der Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) herzlich bei allen engagierten Ehrenamtlichen, die das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner in den Südtiroler Seniorenwohnheimen auf vielfältige Weise bereichern. Ein Dank geht auch an die Mitarbeitenden der Heime, die die Ehrenamtlichen begleiten und koordinieren.

„Die Freiwilligen sind eine wertvolle Stütze für unser hauptamtliches Personal in den 78 Seniorenwohnheimen Südtirols. Mit ihrer selbstlosen Unterstützung tragen Sie dazu bei, den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner zu bereichern und deren Lebensqualität zu verbessern. Sie bieten Gesellschaft bei Spaziergängen und Ausflügen, leisten Fahrdienste, musizieren, helfen bei der Tagesgestaltung, führen Gespräche und schenken Zuwendung und Zeit. Die Präsidentin des Verbandes der Seniorenwohnheime Martina Ladurner betont erfreut: „Es gibt einen Spruch, der es nicht schöner ausdrücken könnte: Ehrenamt ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird, es ist Arbeit die unbezahlbar ist.“

Engagement kennt keine Altersgrenzen

Es ist zu beobachten, dass viele Seniorinnen und Senioren in Südtirol ihre Zeit einer ehrenamtlichen Aufgabe widmen. Ein Beispiel dafür ist Reinhild (75) aus Kaltern. Sie kommt jede Woche dienstags ins Seniorenwohnheim in Kalten, um mit einer Gruppe Ehrenamtlicher mit und für die Heimbewohner zu singen. „Wir singen alte Volkslieder und Schlager aus den 50-er Jahren, die viele der Bewohnerinnen und Bewohner kennen“, erzählt sie. „Sie lachen und singen mit und sind ja so dankbar. Wenn ich das sehe, geht es mir auch gut. Einige kenne ich noch persönlich von früher, man kommt ja aus demselben Dorf. Ein netter Gruß und a kurzer Ratscher geht sich dann auch noch aus“, sagt die engagierte Helferin.

„Es ist zu beobachten, dass unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer ihre Hilfe bevorzugt im eigenen Dorf anbieten, um Nachbarn, Bekannten und Verwandten beizustehen. Dies unterstreicht die starke Verbundenheit und das einzigartige Gemeinschaftsgefühl, das in Südtirol so tief verwurzelt ist“, betont Ladurner.

Optimale Rahmenbedingungen

Freiwilliges Engagement verdient auch optimale Rahmenbedingungen, denn nachhaltige und qualitative hochwertige Freiwilligenarbeit ist ein Mehrwert für das Seniorenwohnheim. Der VdS organsiert daher Weiterbildungen für das Personal der Heime. Dabei geht es auch um eine gute Begleitung der Ehrenamtlichen.

Interesse am Ehrenamt im Seniorenwohnheim

Die Suche nach dem passenden Ehrenamt kann eine sehr erfüllende Reise sein. Interessierte können sich gerne an ein Seniorenwohnheim in ihrer Nähe wenden.

Alle Seniorenwohnheime auf einen Blick: www.vds-suedtriol.it