Gemeindenehrenamtspreis zum achten Mal vergeben

Bozen/St. Martin in Passeier – Zum achten Mal wird jene Gemeinde ausgezeichnet, die das junge Ehrenamt auf besondere Art und Weise unterstützt: Heuer erhält St. Martin in Passeier den Ehrenamtspreis „’s junge Ehrenamt“ für die Gemeinden Südtirols, den der Südtiroler Jugendring (SJR) ins Leben gerufen hat. „Mit dem Preis wollen wir die wertvolle Arbeit der prämierten Gemeinde einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen, um die Leistung anzuerkennen und die Gemeinde zu motivieren, dies auch weiterhin zu tun. Zudem kann diese Gemeinde ein Modell für andere Gemeinden sein“, erklärte Philipp Tarfusser, stellvertretender SJR-Vorsitzender, die Beweggründe im Rahmen einer Pressekonferenz.

Der Gemeindenehrenamtspreis ist eine Initiative des Südtiroler Jugendrings, die von der Landesregierung und dem Gemeindenverband mitgetragen und von der Stiftung Südtiroler Sparkasse unterstützt wird. Der Preis wird jährlich vergeben, allerdings können die Gemeinden nur einmal alle drei Jahre am Wettbewerb teilnehmen. 2023 konnten sich die Gemeinden zwischen 2.000 und 5.000 Einwohner*innen bewerben.

Die Jury – bestehend aus Landesrat Philipp Achammer, Andreas Schatzer, Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes, Reinhold Marsoner, Verwaltungsratsmitglied der Stiftung Südtiroler Sparkasse, Tanja Rainer, SJR-Vorsitzende, Astrid Rier und Reinhard Demetz, beide Vertreter*innen der Mitgliedsorganisationen des SJR, – erklärte einstimmig die Gemeinde St. Martin in Passeier zur Siegerin.

„Die Gemeinde St. Martin in Passeier ist sehr um die Unterstützung des jungen Ehrenamts bemüht. Der Gemeindejugendreferent steht als zentrale Figur mit den Vereinen in Kontakt. Diese sind mit den finanziellen Beiträgen sowie mit dem kostenlosen Unterstützungsangebot der Gemeinde sehr zufrieden. Die Gemeinde unterstützt aktiv die Vernetzung der Vereine, bindet diese bei Gemeindeveranstaltungen ein und zeichnet sich insgesamt durch eine sehr hohe Ehrenamtsfreundlichkeit und Wertschätzung des Engagements aus. Für die Zukunft plant die Gemeinde St. Martin in Passeier den Ausbau des eigenen Weiterbildungsangebots für die Vereine und dort aktiven jungen Ehrenamtlichen“, so die Begründung der Jury.

Philipp Tarfusser und Reinhold Marsoner überreichten im Rahmen der Pressekonferenz an Rosmarie Pamer, ehemalige Bürgermeisterin, und Dominik Alber, Gemeindejugendreferent, symbolisch einen Scheck – gestiftet von der Stiftung Südtiroler Sparkasse – in Höhe von 4.000 Euro, zweckgebunden für das „junge Ehrenamt“ der Gemeinde. Außerdem wird die Gemeinde ein Banner für die Gemeindeeinfahrt, das informiert, dass die Gemeinde Trägerin dieses Preises ist, sowie einen Pokal erhalten. Zudem bekommen die jungen Ehrenamtlichen der Gemeinde die Möglichkeit, kostenlos an einer Ausbildung des SJR teilzunehmen.

Philipp Achammer, Andreas Schatzer und Reinhold Marsoner dankten dem SJR für diese Initiative und betonten, wie wichtig solche Initiativen für Südtirol und seine Gemeinden sind. Beide hoffen nun auf die Vorbildwirkung der Siegergemeinde auf andere Gemeinden.