Gewaltprävention an Schulen: Gemeinsam für ein sicheres Umfeld

Wie können wir unsere Jugendlichen, insbesondere junge Mädchen, vor Gewalt und Übergriffen schützen? Wie können Erwachsene Jugendliche stärken und welches Rüstzeug brauchen Heranwachsende? Diese und ähnliche Fragen wurden am 22. November 2023 im Rahmen eines Elterninformationsabends zur Gewaltprävention am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium und an der Fachoberschule für Tourismus Bozen behandelt. Unter der Leitung des Referententeams von Team Red Wolf, bestehend aus Guido Marzocchi, Team-Coach und Projektkoordinator, und Giacomo Sorrentino, Trainer und Ausbildner, wurden praxisnahe Tipps und Strategien vermittelt, um junge Erwachsene vor potenziell gefährlichen Situationen zu bewahren.

Die Veranstaltung erhielt zusätzliche Expertise von Monica Morandini, Junior und Family Coach, die konkrete Ratschläge für einen gewaltfreien Umgang in Familie, Schule und Gesellschaft lieferte.

“Jeder und jede kann einen wichtigen Beitrag für ein gewaltfreies Zusammenleben in der Gesellschaft leisten”, betonte Schuldirektorin Monica Zanella. Besonders hob sie die Bedeutung der Sensibilität im Umgang mit verschiedenen Formen von Gewalt hervor und betonte, dass ihre Schule bereits im dritten Jahr in Folge Selbstverteidigungskurse für ihre Schülerinnen und Schüler anbietet.

Die vorgestellten Maßnahmen konzentrierten sich auf die Stärkung der Jugendlichen und die Schulung der Erwachsenen, um präventiv gegen Gewalt und Übergriffe vorzugehen. Dabei wurden nicht nur Tipps für den Schutz vor potenziellen Gefahren gegeben, sondern auch sinnvolle und deeskalierende Handlungsweisen in akuten Gefahrensituationen erläutert.

Die Veranstaltung unterstreicht das Engagement der Schule für ein sicheres und gewaltfreies Umfeld, in dem die Jugendlichen gestärkt und unterstützt werden, um mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Durch eine gemeinsame Anstrengung von Schulen, Eltern und Experten kann eine nachhaltige Gewaltprävention gewährleistet werden.

Schuldirektorin Monica Zanella informierte die Anwesenden über den bereits geplanten nächsten Elternabend zu diesem wichtigen Themenbereich. Dieser wird am Mittwoch, 13.12.2023 um 18:30 Uhr in der Aula Magna des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums und der Fachoberschule für Tourismus in Bozen stattfinden. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich.