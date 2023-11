Jugendliche und Männer schreiben über Frieden

Bozen – Derzeit gibt es weltweit mehr als 100 bewaffnete staatliche und internationalisierte Konflikte und Kriege: unter anderem in Israel, in der Ukraine, in Afghanistan, Somalia, in der Demokratischen Republik Kongo, in Jemen, Äthiopien, Syrien, Burkina Faso, Tschad, Haiti. Massaker, Anschläge, Attentate, Geiselnahmen, Flugzeugentführungen, militärische Operationen, Luftangriffe und Machtkämpfe sind in diesen Ländern an der Tagesordnung und verursachen unglaubliches Leid, Vertreibung, Hunger, Tod. Es liegt daher nahe, sich ausgiebig mit Frieden zu beschäftigen: Die Katholische Männerbewegung (kmb) lädt die Oberschülerinnen und -schüler sowie alle Männer Südtirols ein, bis Ende Jänner 2024 ihren ganz persönlichen Friedenstext zu schreiben: Was bedeutet Frieden im Großen und Kleinen? Was kann die Welt, was kann jeder Einzelne dafür tun? Wie können einzelne Schritte zum Frieden konkret aussehen? Es gibt keine Preise zu gewinnen, aber Sichtbarkeit und Wertschätzung.

Verbunden mit der Klimakrise und den steigenden Nahrungsmittel- und Energiepreisen machen die Konflikte und Kriege das zu Ende gehende 2023 zu einem Jahr gewaltiger humanitärer Bedürfnisse. Zugleich gibt es auch in Italien und Südtirol Gewalt und Konflikte im Kleinen – unter anderem sichtbar an der steigenden Zahl an Frauenmorden. Die Katholische Männerbewegung hat Impulsfragen ausgearbeitet, mit denen Lehrpersonen während des Unterrichts Schreibeinheiten mit den Schülerinnen und Schülern durchführen können.

Alle Textarten sind willkommen. Sie können episch, dramatisch, lyrisch sein: Gebete, Psalmen, Kurzgeschichten, Essays, Fabeln, Balladen, Legenden, Märchen, Dialoge, Gedichte, Haikus, Elfchen, Epigramme oder anderes. Die Texte sollten wenn möglich Mut machen, von Hoffnung sprechen, hilfreiche Impulse geben, eine Friedensvision in sich tragen. Die Texte samt Titel sollten in einem Word- oder PDF-Dokument bis Mittwoch, 31. Jänner 2024 per Mail an info@kmb.it geschickt werden. Die Texte werden in einem digitalen Magazin veröffentlicht, online zugänglich gemacht und im Rahmen der Frühjahrstagung der kmb am 9. März 2024 in Brixen vorgestellt.