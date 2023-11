Konzert in Maria Heim Bozen

Bozen – Am Sonntag, den 12. November 2023, um 18.00 Uhr, in Maria Heim in Bozen, Neustifterweg 5, werden das Klavierduo Jae Hong Park & – Maximilian Trebo ein Konzert geben.

Programm:

Anton Dvorak: Slawische Tänze op. 46

1. Furiant (Presto)

Skočná (Allegro assai)

Furiant (Presto)

Slawische Tänze op. 72

1. Dumka (Allegro grazioso)

7. Kolo (Presto)

Franz Schubert: Fantasie in f-Moll D.940

Franz Liszt: Sinfonische Dichtung „Les Preludes“

Biografien:

Der Pianist Jae Hong, Park wird für seine faszinierende Virtuosität und erstaunliche Bühnenpräsenz gelobt. Jae Hong, der als “furchtloser” und “akribischer” Künstler beschrieben wird, hat sich mit seinem Triumph beim Internationalen Feruccio-Busoni-Klavierwettbewerb 2021, bei dem er nicht nur den ersten Preis, sondern auch vier Sonderpreise erhielt, zu einem der gefragtesten Pianisten seiner Generation entwickelt.

Außerdem ist er Preisträger des Gina-Bachauer-Wettbewerbs und des Cleveland International Piano Competition for Young Artists und hat Spitzenpreise beim Arthur Rubinstein International Piano Masters Competition, beim Internationalen Wettbewerb Ettlingen und vielen anderen Wettbewerben gewonnen.

Jae Hong trat mit dem Israel Philharmonic Orchestra, dem Utah Symphony Orchestra, dem Orchestra I Pomeriggi Musicali, der Filarmonica Arturo Toscanini, dem Seoul Philharmonic Orchestra und dem European Union Youth Orchestra auf, um nur einige zu nennen, und arbeitete mit führenden

Dirigenten wie Myung-Whun Chung, Gianandrea Noseda, Markus Stenz, Yoel Levi, Kristjan Jarvi, Tung-Chieh Chuang, Omer Meir Wellber, James Feddeck, Avner Biron, Arvo Volmer und vielen anderen zusammen.

Park trat beim Grafenegg Festival, Bolzano Festival Bozen, Incontri in Terra di Siena, Lingotto Musica (Turin), Musica Insieme (Bologna) und vielen anderen führenden Festivals auf und konzertierte in führenden Konzertsälen wie dem Gewandhaus (Leipzig), der Suntory Hall (Tokio), dem Teatro Politeama (Pallermo), dem Teatro Comunale (Ferrara) und vielen anderen Veranstaltungsorten.

Maximilian Trebo wurde in Bozen geboren. 2018 schloss er sein Studium am Konservatorium „Giuseppe Verdi“ in Mailand mit 110 cum lode ab. Gegenwärtig studiert er am Mozarteum in Salzburg unter der Leitung von Prof. Pavel Gililov. In Meisterkursen mit Lilya Zilverstein, Paul Gulda, Daejin Kim, und Arie Vardi erhielt er zudem wichtige Impulse.

Mit 9 Jahren nahm er zum ersten Mal an einem Klavierwettbewerb („Prima la musica“) teil, und gewann den 1. Preis mit Sonderpreis. Daraufhin machte er in der Wettbewerbsszene immer wieder auf sich aufmerksam. Er gewann mehr als 20 erste Preise bei nationalen und internationalen Musikwettbewerben, so etwa den 1. Preis beim International Piano Competition “Pianotalents” 2014, 1. Preis beim “Carlo Vidusso” Wettbewerb 2015 in Mailand, 3. Preis beim International Piano Competition „Cesar Frank“ in Brüssel 2015, 1. Preis und Hauptpreis beim International „Tadini Music Competition” 2016 in Lovere, 3. Preis beim Malta International Piano Competition 2016, Finalist beim Premio Venezia 2019 (wo er 9 Sonderpreise errang), sowie einen 1. Preis beim Quebec Music Competition 2021.

Auch tritt Maximilian regelmäßig zusammen mit Orchester auf. Bereits mit 10 Jahren spielte er mit dem Orchester

„InnStrumenti“ das Klavierkonzert Hob. XVIII:5 von Joseph Haydn. 2016 spielte er das Klavierkonzert K. 467 W. A. Mozarts mit dem Dirigenten Alexander Lonquich in der Sala Verdi in Mailand, 2018 L. van Beethovens 1. Klavierkonzert mit dem russischen Nationalorchester und dem Dirigenten Alexander Vikulov im weißen Saal in Sankt Petersburg. Maximilian Trebo hat musikalische Auftritte in der ganzen Welt, welche ihn nach Wien, Salzburg, München, Zwickau, Paris, Brüssel, Valletta, Warschau, Madrid, Moskau, Sankt Petersburg, Sochi und in die wichtigsten Städte Italiens führten, sowie nach Tokio und Seoul.