Von: Ivd

Bozen – Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen findet das unverzichtbare Konzert von Alberto Bertoli am Mittwoch um 20.30 Uhr im Theater Cristallo statt.

Ein besonderer Abend, an dem sich Musik, Worte und Emotionen vereinen, um den Wert von Inklusion, Sensibilität und der Stärke jedes Einzelnen zu feiern. Alberto Bertoli, ein Künstler, der mit großer Sensibilität und Engagement weiterhin die Werte von Inklusion und Solidarität verkörpert, folgt damit dem Weg seines Vaters Pierangelo.

Mit dem gesamten Album „Due voci intorno al fuoco“ – einem virtuellen Duett – verbindet er Vergangenheit und Gegenwart in einer musikalischen Reise, die von den bekanntesten Liedern bis zu jenen reicht, die den Beginn der Liedermachertradition seiner Familie markierten. Der Abend wird mit der Projektion von Bildern der Kunstwerke eröffnet, die von den Teilnehmenden der BSB- Werkstätten für Menschen mit Behinderungen geschaffen wurden – eine Hommage an ihre Kreativität und ihre tägliche Arbeit.

Kostenlose Veranstaltung, Reservierung unter diesem Link erforderlich.