Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Konzert von Alberto Bertoli am Mittwoch
Tag der Menschen mit Behinderungen

Konzert von Alberto Bertoli am Mittwoch

Montag, 01. Dezember 2025 | 14:39 Uhr
Gitarre
lpa - Symbolbild
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen findet das unverzichtbare Konzert von Alberto Bertoli am Mittwoch um 20.30 Uhr im Theater Cristallo statt.

Ein besonderer Abend, an dem sich Musik, Worte und Emotionen vereinen, um den Wert von Inklusion, Sensibilität und der Stärke jedes Einzelnen zu feiern. Alberto Bertoli, ein Künstler, der mit großer Sensibilität und Engagement weiterhin die Werte von Inklusion und Solidarität verkörpert, folgt damit dem Weg seines Vaters Pierangelo.

Mit dem gesamten Album „Due voci intorno al fuoco“ – einem virtuellen Duett – verbindet er Vergangenheit und Gegenwart in einer musikalischen Reise, die von den bekanntesten Liedern bis zu jenen reicht, die den Beginn der Liedermachertradition seiner Familie markierten. Der Abend wird mit der Projektion von Bildern der Kunstwerke eröffnet, die von den Teilnehmenden der BSB- Werkstätten für Menschen mit Behinderungen geschaffen wurden – eine Hommage an ihre Kreativität und ihre tägliche Arbeit.

Kostenlose Veranstaltung, Reservierung unter diesem Link erforderlich.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Kommentare
35
Mit Halbschuhen im Winter ins Hochgebirge: Wanderer hatten extremes Glück
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Kommentare
33
Hilfseinsatz vom Weißen Kreuz läuft aus dem Ruder
Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig
Kommentare
31
Wintercamping wird immer beliebter: So geht’s richtig
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Kommentare
28
Diese Frucht ersetzt Butter – und stärkt euch
Sieben Verletzte nach Pfefferspray-Vorfall in Sterzing
Kommentare
20
Sieben Verletzte nach Pfefferspray-Vorfall in Sterzing
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 