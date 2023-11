“Liesmich 2023” mit neuem Teilnehmerrekord abgeschlossen

Bozen – An der Leseaktion “Liesmich – Leggimi” der deutschen und italienischen Landeskulturabteilungen konnten im vergangenen Sommer erstmals auch Erwachsene teilnehmen. Dies wirkte sich auf die Beteiligung aus. “Die Teilnehmerzahlen haben sich verdreifacht und liegen jetzt bei 2900 Anmeldungen”, erklärt Sigrid Klotz, die im Amt für Bibliotheken und Lesen die Sommerleseaktion betreut.

Zur Auswahl standen auch in diesem Sommer 40 Bücher in deutscher und 40 in italienischer Sprache, Romane und Sachbücher für Jugendliche und Erwachsene. “Die Bibliotheken haben uns rückgemeldet, dass die Buchvorschläge sehr gut angenommen wurden und die Bücher über den ganzen Sommer durchwegs entliehen waren”, sagt Klotz. Bei den Jugendlichen waren Graphic Novels und Comics besonders beliebt, bei den Erwachsenen hatte der Bestseller von Bonnie Garmus “Eine Frage der Chemie” am meisten Kommentare auf der Liesmich-Website.

45 Prozent der Lesenden jung, 79 Prozent weiblich

Die jugendlichen Leserinnen und Leser stellen mit 45 Prozent fast die Hälfte der Gesamtteilnehmenden. Dabei ist das Lesen nach wie vor weiblich: Bei 79 Prozent der Teilnehmenden handelt es sich um Frauen. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl besonders fleißig gelesen wurde in den Gemeinden Lana und Eppan. Aber auch die großen Stadtbibliotheken wie Bozen, Brixen, Bruneck und Meran meldeten zurück, dass die neue Form der Sommerleseaktion bei den Besuchenden großen Anklang gefunden habe.

Vor kurzem wurde die Leseaktion 2023 mit der Verlosung der 200 Sachpreise unter allen Teilnehmenden, die auf der Website ein Buch kommentiert oder eine Quizfrage gelöst hatten, beendet. Sie konnten ihren Preis – eine Leselampe in Buchform – in den Mittelpunktbibliotheken des Landes abholen.