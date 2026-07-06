National Geographic berichtet über Arbeit des Instituts für Mumienforschung

Von: mk

Bozen – Eine Journalistin und zwei Fotografen begleiteten im Auftrag von National Geographic ein Forschungsteam durch die Stollen des prähistorischen Salzbergwerks Hallstatt in Österreich sowie auf die Hochebenen der bolivianischen Anden. Daraus entstand eine 24-seitige Reportage, die zeigt, wie Experten und Expertinnen das Leben früherer Bevölkerungen rekonstruieren. Veröffentlicht wurde der Beitrag in der Juli-Ausgabe des renommierten Magazins.

National Geographic hat dem Institut für Mumienforschung von Eurac Research eine Reportage gewidmet. Darin zeichnet die Journalistin und Autorin Nicola Twilley die Geschichte des Instituts nach – von seiner Gründung, die eng mit dem Wunsch verbunden war, Ötzi wissenschaftlich zu erforschen, bis hin zu den jüngsten Forschungsprojekten. Die Reportage begleitet die Forschenden bei ihrer Arbeit im Feld und im Labor – von den tiefen Stollen des ältesten Salzbergwerks der Welt bis auf die Hochebenen der bolivianischen Anden.

Gemeinsam mit Forschenden von Eurac Research, dem Naturhistorischen Museum Wien, dem Österreichischen Archäologischen Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften besuchte Twilley das prähistorische Salzbergwerk Hallstatt. Dort begleitete sie das Forschungsteam bei der Entnahme von Paläofäkalien aus der Eisenzeit. Die Analysen liefern Erkenntnisse über Ernährung, Gesundheitszustand und Mikrobiom der damaligen Bergleute.

Die Reportage führt außerdem zu den präkolumbianischen Mumien Boliviens. Gemeinsam mit dem Nationalmuseum für Archäologie Boliviens arbeitet das Institut für Mumienforschung seit vielen Jahren an ihrer Konservierung. Die Forschenden analysieren ihre DNA und rekonstruieren ihre Gesichter. Zu den wichtigsten Entdeckungen gehört der Nachweis von Streptococcus pyogenes in den Geweben einer Mumie. Der Krankheitserreger war zuvor noch nie in einem präkolumbianischen Menschen aus Südamerika nachgewiesen worden.

Twilleys Texte ergänzen die Fotografien von Davide Monteleone. Gemeinsam mit seinem Bozner Assistenten Manuel Montesano begleitete er die Forschenden im prähistorischen Salzbergwerk Hallstatt, im Labor und bei ihrer Arbeit mit den südamerikanischen Mumien in Bolivien.