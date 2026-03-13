Rotary Art handicap Award: Künstler mit anderer Begabung zeigen ihr Können

Von: mk

Bozen – Zehn Prozent aller Menschen leben mit nicht genügend gut funktionierenden Sinnesorganen, oder leiden an einer langfristigen körperlichen, psychischen oder geistigen Beeinträchtigung. In der EU haben sogar 15 Prozent aller Menschen den Status einer Behinderung, weil viele ihrer Staaten diesen Lebensumstand sehr genau erheben und sehr sozial eingestellt sind.

Überall auf der Welt haben Menschen mit Beeinträchtigung weniger Chancen, auch wenn sie grundsätzlich dieselben Rechte haben wie andere. In Ländern mit niedrigem Einkommen können nur drei Prozent der Männer mit Beeinträchtigung Lesen und Schreiben, und nur ein Prozent der Frauen. Um dieselben Chancen in der Gesellschaft zu bekommen wie Menschen ohne Behinderung, brauchen Beeinträchtigte mehr Rechte. Sie sind eine wertvolle Minderheit der Gesellschaft, die es zu schützen und zu begleiten gilt.

2006 gab die UNO deshalb die „Behindertenrechtscharta“ heraus und forderte alle 194 Staaten der Erde auf, sie in ihre Gesetzgebung aufzunehmen. Italien hat das 2009 getan. Seitdem ist die geschützte Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben auch für Träger von Behinderung garantiert – auf dem Papier. Damit das alles gelebt werden kann, braucht es allerdings viel mehr. 2015 haben sich alle Rotarier Südtirols diesem Anliegen verpflichtet, indem sie auf Betreiben des jetzigen Präsidenten des Südtiroler Kulturinstituts, Hans Christoph von Hohenbühel, einen Kunstwettbewerb für Menschen mit Beeinträchtigung ins Leben gerufen haben. Der „Rotary Art handicap Award“ ist die gute Gelegenheit für Künstler mit anderer Begabung, ihr Können und ihre Kreativität unter Beweis zu stellen. Schon Goethe meinte: „Die Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen“. Sie wirkt genau dort am stärksten, wo humanitäre Gedanken und Empfindungen erst langsam entstehen müssen. Und sie beeindruckt und überrascht, wenn sie von Personen geschaffen wird, denen man das eigentlich nicht zutraut.

Fünfmal ist der Rotary-Kunstwettbewerb mit großem Erfolg und einer abschließenden Ausstellung im Bozner Waltherhaus bisher organisiert worden. 2021 mussten die Organsisatoren der Pandemie weichen, holten alles 2022 nach, als Ausdruck neuer Normalität, und unterstrichen dies 2024. Die fachlich sehr gut besetzte Jury konnte immer wieder nur staunen, wie großartig die Arbeiten waren, die eingesandt wurden. Als hätte die Krise befruchtend und stimulierend gewirkt.

Landeshauptmann Arno Kompatscher und die Landesräte Rosmarie Pamer, Hubert Messner, Philipp Achammer, Marco Galateo, und Daniel Alfreider, sowie das Südtiroler Kulturinstitut mit seinem Präsidenten von Hohenbühel fördern das Projekt „Rotary Art Handycap Award 2022“ in jeder Hinsicht: durch ihre Schirmherrschaften, aber auch organisatorisch und mittels Verteilung der Einladungen an Interessierte. Teilnahmeberechtigt ist jeder in Südtirol ansässige Mensch mit körperlicher oder geistiger Behinderung ab dem vollendeten 16. Lebensjahr. Bewertet werden pro Einsender maximal drei Zeichnungen, Malereien, Drucke oder Plastiken. Die Werke sollen in Din A 4 Fotos abgebildet bis zum Freitag, den 3. April 2026 (Karfreitag) an folgende Adresse gesandt werden: E-Mail an bressanone-brixen@rotary2060.org oder per Post bitte ausreichend frankiert an Rotary Club Brixen c/o Hotel Elephant, Weißlahnstraße 4, 39042 Brixen, Kennwort: Rotary-ARThandicap-Award.

Teilnahmebedingungen und Abläufe sind auf der Auslobung zum Wettbewerb genau beschrieben und können bei bressanone-brixen@erotary2060.org angefordert werden.

Eine fachkundige Jury wird die 20 besten Arbeiten auswählen und bestimmt drei Förderpreise, die mit 1.000, 7.50 und 500 E dotiert sind. Die 20 ausgewählten Werke werden im Waltherhaus Bozen vom Donnerstag, den 4. Juni. bis zum Sonntag, den 7. Juni 2026 ausgestellt. Anlässlich der Ausstellungseröffnung am Donnerstag, den 4. Juni um 18.00 Uhr erfolgt die Prämierung der Siegerwerke. Zusätzlich wird bei dieser Gelegenheit ein sehr gelungener Werkskatalog der Öffentlichkeit vorgestellt. Alle Interessierten sind dazu herzlich eingeladen.