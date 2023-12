„Seventh Heaven“ – neue Single 2023 und Musikclip

Bozen – Ende November ist die neue Single ‘Seventh Heaven’ der Südtiroler Rockband FELINE MELINDA erschienen. Der Song ist der Vorgeschmack auf das kommende Studioalbum ‘Seven’, das im Januar 2024 veröffentlicht wird. Für die Produktion arbeitete die Band mit Sascha Paeth – Musikproduzent, Mastermind von Masters Of Ceremony, sowie Gitarrist von Tobias Sammets Avantasia – zusammen.

Zu ‘Seventh Heaven’ wurde auch ein Musikvideo produziert. Die Filmaufnahmen fanden bereits Mitte April im Venezianischen Saal auf Schloss Freudenstein in Eppan/Südtirol statt. Dabei gelang es dem aus Ala im Trentino stammenden Videomaker Luca Pinter, die Athmosphäre des Songs einzufangen und die Band bestens in Szene zu setzen.

FELINE MELINDAs neue Single besticht mit einer eingängigen Melodie, dem Mitsing- Refrain und einem kurzen, schönen und gut durchdachten Gitarrensolo. Der aus der Feder von Rob, Sänger von FELINE MELINDA, stammende Song wurde als Duett komponiert und arrangiert. Für den weiblichen Stimmenpart holten sich Rob, Chris, Gschnell und HeadMatt iauch für diese Produktion Doris Albenberger (The Wedding Voice, Take Off, MTL-Music Transfer Live) ins Studio. Die aus Girlan stammende Sängerin verleiht dem Song mit ihrer schönen, sanften Stimme eine besondere Note! Seit dem Jubiläumskonzert der Band im Jahr 2016 arbeiten FELINE MELINDA immer wieder mit ihr zusammen; so entstanden in den letzten Jahren bereits die EP ‘Duets’ (2019), für die einige der eingängigsten und bekanntesten Songs der Rockgruppe als Duettversionen produziert wurden, sowie die stimmungsvolle Weihnachtssingle ‘Christmas Time’ (2021).

Stilitisch befindet sich die Band mit ‘Seventh Heaven’ im Bereich des melodischen Rocks: eine gekonnte, gut ausbalancierte Mischung aus Powermetal, Pop-Metal mit einer Brise Symponic-Rock, geben dem Song die Charakterzüge, die bei Rockfans dieses Musikgenres Zuspruch finden wird.

‘Seventh Heaven’ – FELINE MELINDA featuring DORIS ALBENBERGER, steht auf auf allen gängigen Streaming- und Downloadportalen zur Verfügung; das entsprechende offizielle Musikvideo findet man auf Youtube.

Doris Albenberger (Stimme) / Rob Irbiz (Stimme) / Chris Platzer (Schlagzeug) / HeadMatt (Solo- und Rhythmusgitarre) / Gschnell (Bass).