Zweiterfolgreichste Gartensaison seit Eröffnung

Meran – Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff und das Touriseum schließen ihre Tore für dieses Jahr. 422.449 Besucherinnen und Besucher aus 64 Ländern haben Trauttmansdorff in dieser Saison besucht, durchschnittlich 1.845 am Tag. „Mit diesen Besucherzahlen beenden wir die zweiterfolgreichste Saison seit Eröffnung. Nur 2011 konnten wir mit 427.666 Gästen eine höhere Besucherzahl verzeichnen,“ so Gartendirektorin Gabriele Pircher. „Im September besuchte uns zudem der achtmillionste Besucher seit Eröffnung der Gärten im Juni 2001.“

Der stärkste Monat der Saison 2023 war der April mit 76.158 Gästen, gefolgt vom August mit 69.227. Ein deutlicher Aufwärtstrend ist bei den Familien zu verzeichnen: Trauttmansdorff wird immer mehr als Freizeitattraktion für Jung wie Alt wahrgenommen.

Die Gärten widmeten die Saison 2023 den invasiven Neophyten, das Touriseum hingegen zeigte die Sonderausstellung „We need you“ und die Plakatausstellung „Visitate Merano! Ein Neustart in Plakaten“. Die Veranstaltungen in dieser Saison waren gut besucht, so begeisterten etwa die Konzerte „Gartennächte“ am Seerosenteich über 6.967 Musikfans. Der fünfte Vintage Market des Touriseums zog vergangenes Wochenende nochmals 2099 Besucher an.

Vorschau auf die Saison 2024

Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff und das Touriseum bleiben nun bis zum 29. März 2024 geschlossen. Die Pflanzen begeben sich in Winterruhe und alle Vorbereitungen für die kommende Saison werden getroffen. Die Gärten widmen sich 2024 den sukkulenten Pflanzen. In einer Sonderausstellung zeigen sie die unglaubliche Vielfalt und die genialen Überlebensstrategien dieser faszinierenden Pflanzen. Ergänzt wird die Ausstellung durch Exponate, lebende Pflanzen, interaktive Stationen und eigens konzipierte Führungen.