100 Jahre Disney: Gottschalk moderiert Galaabend bei RTL

Eine Woche nach der letzten Ausgabe von “Wetten, dass..?” wird Thomas Gottschalk im Fernsehen den 100. Geburtstag des Unterhaltungsriesen Disney feiern. RTL wird das Spektakel mit Gottschalk und Victoria Swarovski als Moderatorenduo am 2. Dezember (20.15 Uhr) ausstrahlen, wie der Privatsender am Montag mitteilte.

“100 Jahre Disney – das ist ein Jahrhundert voller unvergessener Momente, voller Magie, unendlich vieler Filmklassiker, berührender Songs und Musicals”, hieß es in der Mitteilung. Die Aufzeichnung zeige “die Highlights in einer einmaligen Jubiläumsshow, die jedes Fanherz höherschlagen lässt”. Der Galaabend “Disney 100 – Die große Jubiläumsshow” sei nur einmalig als RTL-Samstagabendshow im TV zu sehen und werde nicht im Streaming auf RTL+ verfügbar sein.

Zu Gast auf dem Showsofa sind Giovanni Zarrella, Motsi Mabuse, Michael “Bully” Herbig, Riccardo Simonetti sowie Palina Rojinski. “Als Ehrengäste sind Micky und Minnie Maus angereist”, so RTL. Yvonne Catterfeld und Tom Beck eröffnen die Bühnenshow mit ihrer Interpretation des Disney-Klassikers “Beauty and the Beast”, Alexander Klaws singt “Dir gehört mein Herz” aus dem Musical “Tarzan”, und Sasha und der kleine Julius bringen die Bühne mit “Probier’s mal mit Gemütlichkeit” aus dem Film “Das Dschungelbuch” zum Beben. Ein weiterer Höhepunkt soll der Wohlfühlsong “Circle of Life” aus dem Film “Der König der Löwen” mit Giovanni Zarrella sein.

“Was mit einem Mann und einer fröhlich pfeifenden Maus begann, berührt seit 100 Jahren die Herzen jeden Alters”, fasste RTL zusammen. “Swarovski nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer in einer Zeitmaschine mit auf eine Reise durch die Jahrzehnte der Disney-Geschichte” – angefangen bei Walt Disney und seiner Erfindung der weltbekannten Maus über den Trickfilm-Klassiker “Schneewittchen und die sieben Zwerge” bis zu Pixar-Animationen wie “Findet Nemo”, Kinohits wie “Fluch der Karibik” und dem “Star Wars”-Serienuniversum.