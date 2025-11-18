Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Bridget Jones erhält eine Statue in London
Bridget Jones erhält eine Statue in London

Dienstag, 18. November 2025 | 09:11 Uhr
Renee Zellweger spielte in allen Bridget-Jones-Filmen die Hauptrolle
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MICHAEL LOCCISANO
Von: APA/Reuters

Die Filmfigur Bridget Jones erhielt wie schon Mary Poppins, Harry Potter und andere eine Statue auf dem Leicester Square in London. Oscar-Preisträgerin Renée Zellweger, in allen vier “Bridget Jones”-Filmen in der Titelrolle, nahm am Montag an der Enthüllung der Skulptur teil. Der erste Film der Reihe kam vor 25 Jahren ins Kino.

“Es ist ziemlich verrückt. Irgendwie seltsam. Damit rechnet man einfach nicht … Es ist eine echte Überraschung”, sagte Zellweger gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Auf die Frage, was sie von der Statue halte, die Bridget mit zurückgebundenen Haaren, in einem Minirock und mit Stift und Tagebuch zeigt, antwortete sie: “Ich meine, sie ist bezaubernd … Sie ist wirklich süß. Sieht für mich aus wie Bridget.”

Autorin Helen Fielding erschuf die Figur Bridget Jones vor mehr als 30 Jahren für eine Zeitungskolumne, in der sie Bridgets Liebesleben schilderte. Ihr erstes Buch, “Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück”, erschien 1996, drei weitere folgten. “Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück” wurde 2001 mit Hugh Grant und Colin Firth an der Seite von Zellweger verfilmt.

Autorin Fielding “sehr glücklich”

“Die Generation meiner Tochter mag Bridget, und das bedeutet mir sehr viel, denn so etwas kommt nur selten vor”, sagte Fielding über die anhaltende Popularität der Figur. “Ich fühle mich sehr, sehr glücklich, und ja, ich bin stolz auf Bridget.”

Die Bridget-Jones-Statue ist Teil eines Skulpturenpfads auf dem belebten Leicester Square, wo zahlreiche Filmpremieren stattfinden. Der Pfad wurde 2020 eröffnet und umfasst unter anderem auch Statuen von Laurel und Hardy sowie Batman.

