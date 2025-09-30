Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Drittes Kind für Kieran Culkin und Jazz Charton auf dem Weg
Oscar-Preisträger und Ehefrau

Drittes Kind für Kieran Culkin und Jazz Charton auf dem Weg

Dienstag, 30. September 2025 | 03:02 Uhr
Oscar-Preisträger und Ehefrau
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOHN LAMPARSKI
Von: APA/dpa

Zwei Kinder haben sie bereits, nun freuen sich Oscar-Preisträger Kieran Culkin (42) und Ehefrau Jazz Charton (37) auf ein drittes Mal Nachwuchs. Sie sei im neunten Monat schwanger, teilte Charton auf Instagram mit. Dazu postete sie mehrere Fotos von einem Besuch am New Yorker Broadway bei dem Theaterstück “Warten auf Godot”, in dem Keanu Reeves mitspielt. Auf einigen Fotos legt Kieran strahlend seine Hand auf den sichtlich runden Babybauch seiner Frau.

In dem Post witzelt Charton, dass sie ganz klar eine Frau sei, die ihr Wort halte. Damit spielte sie offensichtlich auf die humorvolle Äußerung ihres Mannes im vorigen März auf der Oscar-Bühne an. In seiner Dankesrede für den Oscar als bester Nebendarsteller im Film “A Real Pain” plauderte Culkin vor dem Millionenpublikum über einen Deal mit seiner Frau, mehr Kinder zu bekommen. Charton habe ihm nach der Emmy-Verleihung im Jahr zuvor versprochen, sie würde ihm vier Kinder geben, wenn er einen Oscar gewinnen würde.

Wie Charton nun auf Instagram enthüllte, war sie bei der Oscar-Verleihung im vergangenen März bereits schwanger. Sie sei im zweiten Monat gewesen und habe unter Übelkeit gelitten, schrieb sie als Reaktion auf den Kommentar eines Followers.

Schon auf der Emmy-Bühne im Jänner 2024 hatte sich “Succession”-Darsteller Culkin in seiner Ansprache an seine Frau gewandt. Er liebe die beiden gemeinsamen Kinder, sagte Culkin und ergänzte: “Jazz, ich will mehr!” Unter johlendem Applaus sagte er: “Du hast gesagt ‘vielleicht’, wenn ich gewinne.” Das Paar hat eine Tochter namens Kinsey Sioux (6) und den vierjährigen Sohn Wilder Wolf.

