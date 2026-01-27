Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Florian Silbereisen bleibt an Bord des “Traumschiffs”
Florian Silbereisen betätigt sich weiter als Fernseh-Kapitän

Florian Silbereisen bleibt an Bord des “Traumschiffs”

Dienstag, 27. Januar 2026 | 10:10 Uhr
Florian Silbereisen betätigt sich weiter als Fernseh-Kapitän
APA/APA/dpa/Hendrik Schmidt
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Käpt’n bleibt an Bord des ZDF-“Traumschiffs”: Florian Silbereisen schlüpft für zwei weitere Jahre in die Rolle von Max Parger. “Als Kapitän prägt er das Erfolgsformat maßgeblich und die anhaltend positive Resonanz der Reihe – auch bei jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern – bestätigt die erfolgreiche Zusammenarbeit”, teilte das ZDF auf Anfrage mit. Er bleibe der Serie in diesem und im nächsten Jahr verbunden.

Die erste Folge der “Traumschiff”-Serie lief 1981 im ZDF, Silbereisen hatte die Kapitänsrolle 2019 von Sascha Hehn übernommen. Der TV-Dauerbrenner zählt zu den Erfolgsformaten des öffentlich-rechtlichen Senders. Auch im ORF sticht das “Traumschiff” wiederholt in See.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Kommentare
103
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
Kommentare
48
Schnee und Regen fordern Tribut auf der Straße
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Kommentare
44
So soll das Luxushotel auf dem Mond aussehen
Traurig: US- und deutsche Mikrochips in Russlands neuester raketenähnlicher Drohne
Kommentare
43
Traurig: US- und deutsche Mikrochips in Russlands neuester raketenähnlicher Drohne
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Kommentare
43
Unglaublich: Sommerreifen-Schlacht im tiefsten Sextner Winter
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 