Florian Silbereisen bleibt an Bord des “Traumschiffs”

Von: APA/dpa

Der Käpt’n bleibt an Bord des ZDF-“Traumschiffs”: Florian Silbereisen schlüpft für zwei weitere Jahre in die Rolle von Max Parger. “Als Kapitän prägt er das Erfolgsformat maßgeblich und die anhaltend positive Resonanz der Reihe – auch bei jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern – bestätigt die erfolgreiche Zusammenarbeit”, teilte das ZDF auf Anfrage mit. Er bleibe der Serie in diesem und im nächsten Jahr verbunden.

Die erste Folge der “Traumschiff”-Serie lief 1981 im ZDF, Silbereisen hatte die Kapitänsrolle 2019 von Sascha Hehn übernommen. Der TV-Dauerbrenner zählt zu den Erfolgsformaten des öffentlich-rechtlichen Senders. Auch im ORF sticht das “Traumschiff” wiederholt in See.