Frontmann von 3 Doors Down Brad Arnold gestorben

Von: APA/dpa

Der Frontmann der amerikanischen Rockband 3 Doors Down, Brad Arnold, ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Er sei am Samstag mit seiner geliebten Frau und seiner Familie an seiner Seite “nach seinem tapferen Kampf gegen Krebs” im Schlaf friedlich gestorben, teilte sein Management der Deutschen Presse-Agentur in einem offiziellen Statement mit.

Der Sänger hatte seine Krebs-Diagnose im vergangenen Jahr in einer Videobotschaft auf Instagram bekanntgegeben. Die Ärzte hätten Nierenkrebs im Stadium 4 festgestellt, der sich schon bis in die Lunge ausgebreitet habe, teilte er damals mit. Die Band sagte daraufhin vergangenes Jahr auch eine geplante Sommertournee in den USA ab.

Arnold hatte die Band Mitte der 1990er Jahre im US-Bundesstaat Mississippi mit anderen Musikern gegründet. Sie wurden international durch ihre Debüt-Single “Kryptonite” (2000) bekannt. Im Jahr 2001 mit dem American Music Award als bester neuer Künstler ausgezeichnet, machte sich 3 Doors Down in Europa vor allem mit der Single “Here Without You” einen Namen. Weitere Hits hatte die Band mit Songs wie “When I’m Gone”, “Let Me Go” oder “It’s Not My Time”.