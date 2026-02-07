Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Frontmann von 3 Doors Down Brad Arnold gestorben
Brad Arnold starb mit 47 Jahren an Krebs

Frontmann von 3 Doors Down Brad Arnold gestorben

Samstag, 07. Februar 2026 | 23:11 Uhr
Brad Arnold starb mit 47 Jahren an Krebs
APA/APA/dpa/Jörg Carstensen
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Frontmann der amerikanischen Rockband 3 Doors Down, Brad Arnold, ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Er sei am Samstag mit seiner geliebten Frau und seiner Familie an seiner Seite “nach seinem tapferen Kampf gegen Krebs” im Schlaf friedlich gestorben, teilte sein Management der Deutschen Presse-Agentur in einem offiziellen Statement mit.

Der Sänger hatte seine Krebs-Diagnose im vergangenen Jahr in einer Videobotschaft auf Instagram bekanntgegeben. Die Ärzte hätten Nierenkrebs im Stadium 4 festgestellt, der sich schon bis in die Lunge ausgebreitet habe, teilte er damals mit. Die Band sagte daraufhin vergangenes Jahr auch eine geplante Sommertournee in den USA ab.

Arnold hatte die Band Mitte der 1990er Jahre im US-Bundesstaat Mississippi mit anderen Musikern gegründet. Sie wurden international durch ihre Debüt-Single “Kryptonite” (2000) bekannt. Im Jahr 2001 mit dem American Music Award als bester neuer Künstler ausgezeichnet, machte sich 3 Doors Down in Europa vor allem mit der Single “Here Without You” einen Namen. Weitere Hits hatte die Band mit Songs wie “When I’m Gone”, “Let Me Go” oder “It’s Not My Time”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kommentare
105
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Kommentare
50
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Kommentare
43
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Penisgate: Bizarre Doping-Vorwürfe bei Olympia
Kommentare
37
Penisgate: Bizarre Doping-Vorwürfe bei Olympia
Treffen zwischen Meloni und Vance: ICE-Proteste seien „absurd“
Kommentare
36
Treffen zwischen Meloni und Vance: ICE-Proteste seien „absurd“
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 