Neuer “Stranger Things”-Trailer für finale Staffel

Montag, 24. November 2025 | 09:08 Uhr
Netflix hat einen Trailer für den ersten Teil der finalen fünften Staffel von “Stranger Things” veröffentlicht. In dem actionreichen Video sieht man, wie die Freundesgruppe gegen Monster aus anderen Dimensionen kämpft. Die ersten vier Folgen der Mystery-Serie erscheinen am Donnerstag um 2.00 Uhr in der Nacht. Die weiteren Folgen erscheinen am 26. Dezember und 1. Jänner.

Fans schrieben in den Kommentaren zu dem Trailer, dass sie die finale Staffel schon herbeisehnen. Einige äußerten sich jedoch irritiert über neue Synchronsprecher in der deutschen Fassung: “Schade, dass genau die wichtigsten Charaktere neue Stimmen bekommen” oder “Die neuen Stimmen bedeuten für mich schon mal einen Punktabzug”. Netflix bestätigte Kino.de, dass es neue Synchronstimmen für die Charaktere Dustin, Mike, Lucas, Will und Erica gebe.

