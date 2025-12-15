Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Regisseur Reiner und Frau ermordet – Sohn verhaftet
Regisseur Reiner und Frau ermordet – Sohn verhaftet

Montag, 15. Dezember 2025 | 16:51 Uhr
APA/APA/AFP/KENT NISHIMURA
Von: APA/AFP/Reuters

Der US-Regisseur Rob Reiner, unter anderem bekannt durch den Filmklassiker “Harry und Sally”, sowie seine Frau sind laut Polizei offenbar Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Ihr Sohn Nick befindet sich mittlerweile in Gewahrsam. Die Leichen des Paares seien mit Stichwunden in ihrem Haus in Los Angeles gefunden worden, berichteten US-Medien am Sonntag.

Die Nachricht löste große Bestürzung aus, unter anderem der ehemalige US-Präsident Barack Obama und der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom würdigten Reiners Verdienste. Die Angehörigen des Paares sagten gegenüber dem Branchenblatt “Variety”, sie seien “erschüttert von dem plötzlichen Verlust”. Sie baten darum, ihr Privatleben “in dieser unglaublich schwierigen Zeit” zu respektieren.

Noch keine Festnahmen

Alan Hamilton, Vizechef der Polizei von Los Angeles (LADP) berichtete am Sonntagabend (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz, es sei bisher niemand festgenommen oder als Verdächtiger befragt worden. Hamilton wollte ebenfalls nicht bestätigen, ob es derzeit überhaupt Befragungen gebe. “Wir werden versuchen, mit jedem Familienmitglied zu sprechen, damit wir die Fakten zu dieser Ermittlung erhalten”, betonte er.

Die Bürgermeisterin zeigt sich “untröstlich wegen des tragischen Verlusts von Rob und seiner Frau Michele”. “Ich kannte Rob und hatte enormen Respekt vor ihm”, fügte die Bürgermeisterin hinzu. Er sei nicht nur ein “gefeierter Schauspieler, Regisseur, Produzent, Autor” gewesen, sondern auch ein “engagierter politischer Aktivist, der immer seine Gaben im Dienste für andere genutzt” habe.

Vom Schauspieler zum Regisseur

Reiner war in den 1970er-Jahren durch seine Rolle in der populären Sitcom “All in the Family” zunächst als Schauspieler bekannt geworden. 1984 veröffentlichte er mit der Doku-Parodie “This Is Spinal Tap” seinen ersten Film als Regisseur. Weltbekannt wurde Reiner in den folgenden Jahren durch den Abenteuerfilm “Stand By Me – Das Geheimnis eines Sommers” sowie die Romantik-Komödie “Harry und Sally”, bis heute ein Hollywood-Klassiker.

Reiner war auch für sein politisches Engagement bekannt. Bei Präsidentschaftswahlen unterstützte er die demokratischen Kandidaten John Kerry, Al Gore und Hillary Clinton. Er befürwortete die LGBTQ-Community im Kampf um Gleichberechtigung bei der Ehe sowie die Gründung der Organisation First 5, die Programme für die Entwicklung von Kindern mit Einnahmen aus der Tabak-Besteuerung finanziert.

