Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Senta Berger möchte zum 85. Geburtstag Walzer tanzen
Senta Berger will bald wieder auf der Bühne stehen

Senta Berger möchte zum 85. Geburtstag Walzer tanzen

Sonntag, 10. Mai 2026 | 11:46 Uhr
Senta Berger will bald wieder auf der Bühne stehen
APA/APA/dpa/Felix Hörhager
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Einen Walzer möchte Senta Berger gern zu ihrem 85. Geburtstag am Mittwoch tanzen. So kämpferisch, wie sie ist, sollte es ihr auch gelingen: Die Schauspielerin berappelte sich nach ihrem im Jänner bei einem Sturz erlittenen Oberschenkelbruch wieder. Das macht Hoffnung auf weitere Filmprojekte.

Ihren Geburtstag will die in Wien geborene Berger im kleineren Kreis mit der Familie feiern – und dann bald wieder auf der Bühne stehen: in Loriots “Szenen einer Ehe”, zusammen mit Friedrich von Thun. Die beiden spielten schon so oft zusammen, dass sie als deutsches Fernsehtraumpaar gelten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Erste Bärin in Südtirol
Kommentare
50
Erste Bärin in Südtirol
Fusion beschlossen: Mila und Brimi schaffen den Milchhof Südtirol
Kommentare
45
Fusion beschlossen: Mila und Brimi schaffen den Milchhof Südtirol
Schere fliegt durchs Klassenzimmer
Kommentare
35
Schere fliegt durchs Klassenzimmer
Boykott-Drohungen vor Roland Garros wegen Preisgeld
Kommentare
34
Boykott-Drohungen vor Roland Garros wegen Preisgeld
Grauen auf Brennerstaatsstraße: Lkw-Lenker völlig zugesoffen unterwegs
19
Grauen auf Brennerstaatsstraße: Lkw-Lenker völlig zugesoffen unterwegs
Anzeigen
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 