Senta Berger möchte zum 85. Geburtstag Walzer tanzen

Von: APA/AFP

Einen Walzer möchte Senta Berger gern zu ihrem 85. Geburtstag am Mittwoch tanzen. So kämpferisch, wie sie ist, sollte es ihr auch gelingen: Die Schauspielerin berappelte sich nach ihrem im Jänner bei einem Sturz erlittenen Oberschenkelbruch wieder. Das macht Hoffnung auf weitere Filmprojekte.

Ihren Geburtstag will die in Wien geborene Berger im kleineren Kreis mit der Familie feiern – und dann bald wieder auf der Bühne stehen: in Loriots “Szenen einer Ehe”, zusammen mit Friedrich von Thun. Die beiden spielten schon so oft zusammen, dass sie als deutsches Fernsehtraumpaar gelten.