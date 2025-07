Unveröffentlichte Musik von Beyoncé aus Auto gestohlen

Von: APA/AFP

Computerlaufwerke mit unveröffentlichter Musik von US-Superstar Beyoncé sind in der vergangenen Woche in der US-Stadt Atlanta gestohlen worden. Die Gegenstände seien am 8. Juli aus einem Mietwagen gestohlen worden, der von dem Choreografen und einem Tänzer von Beyoncé genutzt worden war, gab die Polizei am Montag bekannt. Der Verdächtige ist den Angaben zufolge noch auf freiem Fuß.

Der Choreograf Christopher Grant sagte der Polizei, er habe den Wagen mit eingeschlagener Heckscheibe und gestohlenem Gepäck vorgefunden. Im Auto befanden sich dem Polizeibericht zufolge mehrere USB-Sticks, die “einige unveröffentlichte Songs, Aufnahmen von Plänen für die Show sowie vergangene und zukünftige Setlisten enthielten”, heißt es in dem Polizeibericht. Außerdem fehlten ein Laptop, Kopfhörer und mehrere Luxuskleidungsstücke.

Die Polizei von Atlanta teilte mit, dass ein Haftbefehl gegen einen namentlich nicht genannten Verdächtigen erlassen worden sei, der sich jedoch weiterhin auf freiem Fuß befindet. Beyoncé befindet sich derzeit auf ihrer “Cowboy Carter” Tournee, nachdem sie für das gleichnamige, im vergangenen Jahr erschienene Album einen Grammy bekommen hatte. Mit dem Werk wagte sich die Sängerin erstmals auf das Gebiet der Country-Musik.