Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Woody Allen lobt Donald Trump als Schauspieler
Woody Allen mag Politik Trumps nicht, lobt ihn aber als Schauspieler

Woody Allen lobt Donald Trump als Schauspieler

Montag, 01. September 2025 | 23:22 Uhr
Woody Allen mag Politik Trumps nicht, lobt ihn aber als Schauspieler
APA/APA/AFP/TIZIANA FABI
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Regie-Altmeister Woody Allen (89) hat sich überraschend lobend über die schauspielerischen Fähigkeiten von Donald Trump geäußert. In Bill Mahers Podcast “Club Random” erinnerte Allen an die gemeinsame Arbeit am Film “Celebrity” (1998), in dem der heutige US-Präsident für elf Sekunden als er selbst auftritt – und dabei verkündet, er wolle Manhattans St. Patrick”s Cathedral kaufen, abreißen und durch ein “sehr, sehr hohes und schönes Gebäude” ersetzen.

“Er war ein Vergnügen am Set, sehr professionell, höflich und ein sehr guter Schauspieler”, schwärmte Allen US-Medienberichten zufolge. Politisch sei er “Demokrat” und habe Kamala Harris gewählt, betonte der 89-Jährige. Mit Trumps Politik stimme er “zu 95, vielleicht 99 Prozent” nicht überein. Doch als Darsteller habe Trump “Charisma” gezeigt und seine Rolle überzeugend gespielt.

Woody Allen über Politik: Kopfschmerzen und Qualen

Verwundert zeigte sich Allen darüber, dass Trump überhaupt in die Politik gegangen ist. “Politik ist nichts als Kopfschmerzen, kritische Entscheidungen und Qualen”, sagte Allen. Früher habe er Trump bei Basketball-Spielen der New York Knicks gesehen, er habe gern Golf gespielt oder sei als Juror bei Schönheitswettbewerben tätig gewesen. “Er mochte Dinge, die Spaß machten und entspannten. Warum sich jemand plötzlich mit politischen Themen beschäftigen möchte, ist mir schleierhaft. Aber anscheinend stört es ihn nicht.”

Auf Mahers Äußerung, Präsident zu sein sei “der ultimative Schauspieljob”, erwiderte Allen, das störe ihn nicht. “Sie alle müssen für die Öffentlichkeit eine gewisse Patina aufsetzen”, sagte er. Bei den Dreharbeiten zu “Celebrity” habe Trump alles richtig gemacht und “ein echtes Gespür für das Showbusiness” gezeigt.

“Ich bin einer der wenigen, der behaupten kann, bei Trump Regie geführt zu haben”, sagte Allen. Er würde gern jetzt Regie bei Trump als Präsident führen und “die Entscheidungen selbst treffen. Aber das wird nicht passieren”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
Kommentare
66
Venetien plant Einreiseverbot für “unhöfliche Touristen”
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Kommentare
65
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Kommentare
44
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Diskussion über Windpark am Brenner neu aufgeflammt
Kommentare
32
Diskussion über Windpark am Brenner neu aufgeflammt
Wohnkosten in Italien fressen Gehälter auf
Kommentare
28
Wohnkosten in Italien fressen Gehälter auf
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 