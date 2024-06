Wie sicher fühlt ihr euch auf Südtirols Straßen?

Von: Ivd

Bozen – Immer wieder kommt es auf Südtirols Straßen zu schweren Verkehrsunfällen. Dabei sind Raserei, rücksichtloses Fahrverhalten und Verstöße der Straßenverkehrsordnung häufige Ursachen. Eine Studie von 2023 zeigt, dass Südtirol auf 100.000 Einwohner gerechnet den sechsten Platz der Unfallstatistik belegt (Südtirol News berichtete).

Wie sich dieses rücksichtlose Verhalten äußern kann, zeigt ein Dashcam-Video von der Grödener Straße: Ein Auto überholt noch in der Kurve und schert in letzter Sekunde ein, bevor es zu einem Unfall kommt. Anstatt aus dieser knappen Situation gelernt zu haben, setzt der Raser kurze Zeit später direkt vor einem Zebrastreifen zum nächsten Ordnungsbruch an und überholt ohne Rücksicht auf Verluste (Südtirol News berichtete).

Auch ein Blitzermarathon auf der MeBo zwischen dem Etschtal und Meran im Mai hat gezeigt, dass Südtiroler chronische Bleifüße haben. Mit Geschwindigkeitsüberschreitungen von über 80 km/h wurden einige Verkehrsteilnehmer in den Archiven der Polizei verewigt. Die Folge sind Bußgelder und in einem Fall Führerscheinverlust (Südtirol News berichtete).

