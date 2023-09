Camper in den Dolomiten in Not

St. Christina – In St. Christina in Gröden in den Dolomiten ist am Dienstagabend ein Camper in Not geraten.

Der Fahrzeuglenker hatte auf der Panastraße in einer engen Kehre die Kurve zu optimistisch genommen und war in der Folge mit dem Heck aufgesetzt.

Danach ging es weder vor noch zurück.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Christina rückte an und konnte das Fahrzeug aus der misslichen Lage befreien.