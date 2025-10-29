Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Caritas sucht Freiwillige für Leseprojekt in Mals und Meran
Projekt für Grundschulkinder

Caritas sucht Freiwillige für Leseprojekt in Mals und Meran

Mittwoch, 29. Oktober 2025 | 13:36 Uhr
Zu frühes und zu viel Unterrichten belastet Lehramtsstudierende
APA/APA/dpa/Sebastian Gollnow
Schriftgröße

Von: Ivd

Mals/Meran – Die Caritas sucht engagierte Freiwillige für das Projekt „Lies mit mir“ in den Gemeinden Mals, Latsch und im Burggrafenamt. Das Projekt richtet sich an Grundschulkinder mit und ohne Migrationshintergrund und soll Freude am Lesen wecken sowie sprachliche Fähigkeiten fördern.

Freiwillige übernehmen dabei über das gesamte Schuljahr hinweg eine Lesepatenschaft und werden von der Caritas begleitet und unterstützt.

Wer sich als Lesementor oder Lesementorin beteiligen möchte, kann sich per E-Mail an gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it oder telefonisch unter 0473 495 632 melden.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
Kommentare
71
“Ein Imageschaden für das Land? Grotesk!”
Echter Kürbis oder Plastik? Nachhaltigkeit zu Halloween
Kommentare
30
Echter Kürbis oder Plastik? Nachhaltigkeit zu Halloween
Fall Vettori: Bozner Grüne kritisieren Schweigen der Volkspartei
Kommentare
27
Fall Vettori: Bozner Grüne kritisieren Schweigen der Volkspartei
„Sie wurden mit KI erstellt. Man glaubt, ich würde mich bei der Arbeit so zeigen“
Kommentare
27
„Sie wurden mit KI erstellt. Man glaubt, ich würde mich bei der Arbeit so zeigen“
Südtiroler wünschen sich mehr Polizeipräsenz
Kommentare
25
Südtiroler wünschen sich mehr Polizeipräsenz
Anzeigen
Weißwein und die Kunst der Leichtigkeit
Weißwein und die Kunst der Leichtigkeit
Europas Vielfalt im Glas
Krypto-Chancen trotz Risiken
Krypto-Chancen trotz Risiken
FedMining wächst weiter
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 