Caritas sucht Freiwillige für Leseprojekt in Mals und Meran

Von: Ivd

Mals/Meran – Die Caritas sucht engagierte Freiwillige für das Projekt „Lies mit mir“ in den Gemeinden Mals, Latsch und im Burggrafenamt. Das Projekt richtet sich an Grundschulkinder mit und ohne Migrationshintergrund und soll Freude am Lesen wecken sowie sprachliche Fähigkeiten fördern.

Freiwillige übernehmen dabei über das gesamte Schuljahr hinweg eine Lesepatenschaft und werden von der Caritas begleitet und unterstützt.

Wer sich als Lesementor oder Lesementorin beteiligen möchte, kann sich per E-Mail an gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it oder telefonisch unter 0473 495 632 melden.