Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Darum vertragen sich Kartoffeln und Zwiebeln gar nicht
Ein Gas mit Vor- und Nachteilen

Darum vertragen sich Kartoffeln und Zwiebeln gar nicht

Dienstag, 28. Oktober 2025 | 07:04 Uhr
Erdäpfelbauern wollen mehr Pestizide spritzen dürfen
APA/APA (dpa)/Philipp Schulze
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Wer Lebensmittel optimal lagert, kann sich über eine längere Haltbarkeit freuen. Dies gilt auch für Obst und Gemüse, sei es im Kühlschrank, sei es in der Obstschale. Früchte, die nach der Ernte nachreifen, bilden und verströmen nämlich das Reifegas Ethylen. In den Früchten beschleunigt dieses Gas als Hormon den Reifeprozess, sprich den Abbau von Stärke zu Zuckern.

„Doch nicht nur die nachreifenden Früchte selbst, sondern auch andere Früchte und Gemüse in der Umgebung, die empfindlich auf Ethylen reagieren, werden davon beeinflusst und verderben schneller“, weiß Silke Raffeiner, die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Südtirol. „Wenn man daher ethylenverströmende räumlich getrennt von ethylenempfindlichen Früchten und Gemüsen aufbewahrt, bleiben letztere länger frisch.“

Früchte mit hoher Ethylenbildung – Apfel, Aprikose, Avocado, Birne, Feige, Kiwi, Pfirsich, Nektarine, Pflaume, Zwetschge, Mirabelle, Reneklode und Zwiebel – und Früchte sowie Gemüse mit hoher Empfindlichkeit gegenüber Ethylen – Artischocke, Aubergine, Avocado, Banane, Bohnen (frisch), Erbsen, Gurke, Kartoffel, Kohlgemüse, Kopfsalat, Lauch, Mango, Tomate, Zucchini sowie Zitrusfrüchte – sind also schlechte Nachbarn.

Dass Bananen idealerweise getrennt von Äpfeln und Birnen zu lagern sind, ist vielleicht schon bekannt. Doch auch Kartoffeln und Zwiebeln sollten nicht unmittelbar nebeneinander zu liegen kommen: in unmittelbarer Nachbarschaft zu Zwiebeln keimen, schrumpfen und verderben Kartoffeln schneller.

Zudem nehmen bestimmte Lebensmittel Fremdaromen von ihren Nachbarn auf. Geruchsintensiv sind vor allem Zwiebel, Lauch und Knoblauch. Lebensmittel, die deren Geruch „gerne“ annehmen, sind: Apfel, Birne, Butter, Eier, Gurke, Milch (in offenen Gefäßen) und Schokolade (in angebrochenen Packungen).

Die Reifewirkung von Ethylen kann man sich andererseits zunutze machen, wenn man unreif geerntete (nachreifende) Früchte früher genießen möchte. Dafür wickelt man harte Avocados, Kiwis oder Kakis zusammen mit Äpfeln in eine Papiertüte und bewahrt diese bei Zimmertemperatur auf. Auch die Lebensmittelwirtschaft lässt beispielsweise grün geerntete Bananen nach dem Entladen mit Hilfe von Ethylen in so genannten Reifekammern künstlich nachreifen. Umgekehrt entfernt man während der Lagerung von Äpfeln in Kühlhallen Sauerstoff und Ethylen aus der Luft, um die Lagerzeit zu verlängern.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Bürger fordern: “Gebt ihm seine Parkbank zurück”
Kommentare
83
Bürger fordern: “Gebt ihm seine Parkbank zurück”
Experte: Deutschlands Wirtschaft “im Niedergang”
Kommentare
37
Experte: Deutschlands Wirtschaft “im Niedergang”
“Bitte keine Leggings”
Kommentare
36
“Bitte keine Leggings”
Halloween: So schützt ihr eure Fellnasen
Kommentare
32
Halloween: So schützt ihr eure Fellnasen
Südtirol heißt die “Olympischen Winterspiele Milano Cortina“ willkommen
Kommentare
30
Südtirol heißt die “Olympischen Winterspiele Milano Cortina“ willkommen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 