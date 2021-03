FrÃ¼hling zieht viele zum Sporteln in die Natur

Bozen – Die Tage sind nun deutlich länger, die Temperaturen werden angenehmer und die Sonne gewinnt langsam aber sicher an Kraft. Der Frühling zieht ins Land und trotz Lockdown versuchen die Südtiroler diese schöne Zeit gut und im Rahmen der Möglichkeiten zu nutzen.

In einer Spontanbefragung auf Südtirol News gaben 63 Prozent der Teilnehmer an, dass sie Spaziergänge unternehmen oder Sport treiben. 24 Prozent gehen in Gartenarbeit auf und 13 Prozent tanken ordentlich Vitamin D auf dem Liegestuhl.



Im Kommentarbereich kann @Guri nicht abschalten: “Ein Auge ist froh über die blühende Natur, ein Auge weint wegen der Politik.”

@Offline kann auch der letzte Winterhauch nichts anhaben: “Das Wetter ist eher noch Winter. Aber Spaziergänge mit dem Hund sind jahreszeitunabhängig.”

Dass es zum Zeitpunkt der Befragung tatsächlich noch einmal kalt geworden ist – vor allem in den Bergen -, haben mehrere User bemerkt. @ghostrider schreibt: “Es isch nou tiefster Winter u.net Frühling… Bockkolt do Wind geat u.schneien tuats a nou.”

In den kommenden Tagen sollte es aber deutlich milder werden.