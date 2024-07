Hart im Nehmen: Zwei Drittel genießen den verregneten Sommer

Von: Ivd

Bozen – In der vergangenen Woche wollten wir von euch wissen, ob ihr trotz des wechselhaften und zum Teil schlechten Wetters den Sommer genießen könnt. Bei zwei Dritteln von euch gibt es anscheinend kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung: Ihr habt gemeint, dass das Wetter eurer Laune keinen Abbruch tut. Hingegen musste ein Drittel von euch auf die nun doch warmen Temperaturen warten, um sich wirklich wohlzufühlen.

Die Sonne zeigt sich endlich auch in Südtirol und das soll sich laut wetter.com die nächsten zwei Wochen nur kurzfristig ändern. Auch wenn wir noch nicht von einer Hitzewelle sprechen können, verspricht die nächste Zeit ein etwas konstanteres gutes Wetter mit viel Sonnenschein und wenig Regen.

Das wird vor allem den Nutzer @primetime freuen. Er schreibt: „Wie will man einen Sommer und die freien Tage genießen, wenn es regnet und man zuhause hockt? Oder sollen alle ins Twenty?“

Der Nutzer @user6 findet dagegen in allem Schlechten auch das Gute: „Einfach herrlich, bei diesem Wetter sind nur wenig Touris umher.“

@Homelander hingegen lässt sich jedenfalls nicht aus der Ruhe bringen. Er schreibt: „Man kann immer genießen, egal welches Wetter. Es kommt nur drauf an, was man aus dem Tag macht. Rumfluchen und ärgern bringt sicher nichts. Das Wetter ist, so wie es ist.“

Insgesamt haben knapp 3.000 von euch an der Spontanbefragung teilgenommen. Zwei Drittel konnten den Sommer trotz des Regens genießen. Dem übrigen Drittel hat der Regen den Sommer bislang verdorben.